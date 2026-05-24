Bayram göçü 'Türkiye'nin tam ortası' Yozgat'ı kilitledi
Türkiye’nin geçiş güzergahı ve ülkenin tam ortası olarak adlandırılan Yozgat trafiği Kurban Bayramı dolayısıyla kilitlendi. Türkiye’nin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan E-88 Karayolu’nda Sivas yönüne doğru bayram hareketliliği dikkat çekerken, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İç Anadolu’yu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya bağlayan güzergâhta özellikle öğle saatlerinden itibaren araç yoğunluğu yaşandı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için denetimlerini artırdı. Ekipler, kavşaklar ve yoğun noktalarda trafik akışını kontrollü şekilde sağlayarak muhtemel aksaklıkların önüne geçmeye çalıştı.

Bayram yolculuğu için yola çıkan sürücüler ise güzergâhın genel olarak akıcı olduğunu ifade etti. Gebze’den Sivas’a giden Yunus Özdemir, "Sadece Bolu yolu doluydu. Geri kalan yollar güzeldi, akıcıydı. Herkese iyi bayramlar. Allah’a emanet olun, yolunuz açık olsun" dedi.

İstanbul’dan Tokat istikametine gittiğini belirten Serkan Sabancıoğlu da, "Bazı noktalarda trafik vardı ama genel olarak rahattı. Vatandaşlar dinlenerek yola devam etsinler, sağlam gidip gelsinler" ifadelerini kullandı.
Dron ile görüntülenen E-88 Karayolu’nda araç yoğunluğunun zaman zaman arttığı görülürken, ekiplerin bayram süresince denetim ve yönlendirme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

