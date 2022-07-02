Bayram fırsatları Teknosa’da

1-30 Temmuz tarihleri arasında bilgisayar grubunda çeşitli kampanyalara start veren şirket, Acer notebooklarda indirime gidiyor. Tekno Garanti ve Offfice hediye seçenekleriyle teknoloji severler için bir alternatif oluşturuyor. 2 bin 799 TL’lik Samsung Galaxy tabletin yanında da Tekno Garanti armağan ediyor. Teknosa, 5-10 Temmuz tarihleri arasında Samsung s20fe akıllı telefon yanında 699 TL değerinde Samsung Fit2 akıllı bileklik hediye ediyor.

Zengin ürün gamı

Tüm gaming aksesuarlarda yüzde 20’ye varan indirim fırsatları sunan şirket, sevdiklerine bayram hediyesi almak isteyenlere yeni nesil kulaklıklarla bir seçenek oluşturuyor. 1-10 Temmuz tarihleri arasında Apple Airpods ikinci nesil bluetooth kulak içi kulaklık ve şarj kutusu 2 b in189 TL’den, üçüncü nesil bluetooth kulak içi kulaklık ve şarj kutusu ise 2 bin 999 TL’den müşterileriyle buluşuyor. 1-4 Temmuz tarihleri arasında geçerli beyaz eşya fırsatlarında da evdeki yardımcılar arasında yer alan Philips şarjlı süpürgelerde Teknoclub üyelerine özel yüzde 10 indirim bulunuyor. Ayrıca Philips PGC8723/20 Perfect Care Performer buhar kazanlı ütüye de 2 bin 499 TL’ye sahip olunabiliyor. Kampanyadan Teknosa’nın 69 ile yayılan mağazaları ve teknosa.com’dan alışveriş yapanlar yararlanabilecek. Bunun yanında teknoloji odaklı bir pazaryerine dönüşen teknosa.com’da müzik aletlerinden kamp malzemelerine kadar pek çok farklı kategoride zengin ürün gamı da tüketicileri bekliyor.