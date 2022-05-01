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Yemek Tarifleri Bayram böreği nasıl yapılır? Bayram için börek tarifi:
Yemek Tarifleri

Bayram böreği nasıl yapılır? Bayram için börek tarifi:

El açması bayram börek tarifi | Bayram ikramları arasında baklavaların yanı sıra tuzlu tarifler de yer alır. Bu sebeple pek çok kişi 'Bayram için hangi börek yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Bayram böreği nasıl yapılır? Tam ölçülü bayram böreği tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-05-01 15:29:00 -
Bayram böreği nasıl yapılır? Bayram için börek tarifi:

Bayramda konuklarınıza el açması bir börek hazırlamak istiyorsanız, işte, denenmiş bayram böreği tarifi:

Bayram için börek tarifi:

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

İç harcı için:

  • Beyaz peynir ve maydanoz

Açmak için

  • 1 paket mısır nişastası

Bayram böreği nasıl yapılır?

Geniş bir yoğurma kabının içerisine yumurta, su, süt, yoğurt, yağ, tuz, kabartma tozu alın. Unu ise azar azar ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayın.

Yoğurduğunuz hamuru yarım saat dinlendirin. Ardından hamuru 20 bezeye ayırın.

Bir kasenin içerisine bir miktar un bir miktar nişastayı alıp karıştırın.

10 kat tepsinin altı, 10 kat ise üst kısım için yufkaları nişastalı karışımdan kullanarak açın.

10 kat hamur tepsiye üst üste alınır.

Ardından peynir-maydanoz karışımı yufkaların üzerine yerleştirilir.

Sonrasında 10 kat yufka yine tepsiye dizilir.

Böreği arzu ettiğiniz gibi bıçakla kesin.

Börek fırına girmeden önce 1,5 su bardağı sıvı yağı üzerine gezdirin.

Ardından önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreği üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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