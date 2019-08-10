Bayram Arefesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e azaldı

Kurban Bayramı tatili başladı. Dün mesai saatinin sona ermesi yollara çıktı. İstanbul’un çıkış noktalarında ve köprü girişleri Anadolu istikametinde yoğunluk meydana geldi.



Gece saatlerinde ise Bolu'ya ulaşan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk olan yerlerden birisi de Bursa- Ankara yolu oldu. Bursa- Ankara yolunun 55’inci kilometresinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.



İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 8'E DÜŞTÜ



Bu sabah ise tatilcilerin yollara düşmesiyle beraber İstanbul'da trafik yoğunluğu hafifledi.



Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 8'e dek düştü.



İBB BU SABAH PAYLAŞTI



İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'de yoğunluk haritasını sosyal medyadan paylaşırken, vatandaşları da ikaz etti. Resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda "Günaydın İstanbul! Cumartesi sabahında trafik yoğunluğu yüzde 8 seviyesinde. Emniyet kemeriniz takılı, yolunuz açık olsun." sözlerine yer verildi.