  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu
için kalan
Aktüel

Bayram alışverişlerinde tedbirsiz yoğunluk

Eskişehir’de Ramazan bayramında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarlarında yoğunluk yaşanırken tedbirlere uyulmaması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:39:23 -
Bayram alışverişlerinde tedbirsiz yoğunluk

Eskişehir’de Ramazan bayramında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarlarında yoğunluk yaşanırken tedbirlere uyulmaması dikkat çekti.


Yeni tip Korona virüs Covid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan bayramı için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi. 4 gün sürecek olan yasak öncesi ise vatandaşlar alışverişlerini yapmak için çarşıya akın ederken Eskişehir’deki semt pazarlarında da yoğunluk yaşandı. Pek çok vatandaşın ve pazar esnafının emniyet ekiplerinin denetimlerine rağmen sosyal mesafe ve maske gibi önlemleri almadığı görüldü. Sebze ve meyve seçiminin vatandaşlar tarafından tedbirsiz yapılması ise dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı