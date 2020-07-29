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Aktüel

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 00:13:42 -
Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, bayram alışverişi yaptıktan sonra köylerine dönen baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldüren ve olayın ardından kaçan 2 zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mevlüt Çakır (35) ve oğlu İzzet Çakır (10), bayram alışverişi yaptıktan sonra Kadınhanı'dan merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepeköy'e dönerken ormanlık alanda kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yoldan geçenler tarafından fark edilen olayda Mevlüt Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu İzzet Çakır ise vatandaşlar tarafından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Kadınhanı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçan 2 zanlıyı Tepeköy'de yakaladığı bildirildi.

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