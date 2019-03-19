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Bayraktutar: Gençlere iyi örnek olamıyoruz

KONDA, 15-29 yaş arası gençlerin hayata bakışlarında ve yaşam şekillerinde son 10 yılda neler değiştiğine dair dikkat çeken bir rapor yayınladı.

19 Mart 2019 Salı 12:42
Bayraktutar: Gençlere iyi örnek olamıyoruz

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Kamuoyu araştırma kuruluşlarından KONDA, 15-29 yaş arası gençlerin hayata bakışlarında ve yaşam şekillerinde son 10 yılda neler değiştiğine dair dikkat çeken bir rapor yayınladı. KONDA’nın yaptığı araştırmaya göre, son 10 yılda kendisini “dindar muhafazakar” olarak nitelendiren gençlerin oranı yüzde 28’den, yüzde 15’e düştü. Araştırmayı yorumlayan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Belki son 30-40 yılın etkileri bugün bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu konuda yapılan en büyük yanlışlardan birisi gençleri suçlamaktır. Biz gençlere iyi örnek olamadık” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:42
  1. Ankara
  2. KONDA
  3. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar

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