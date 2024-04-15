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Gündem Bayraktar'dan PKK destekçisine Türkçe ve Kürtçe cevap
Gündem

Bayraktar'dan PKK destekçisine Türkçe ve Kürtçe cevap

Yeniakit Publisher
2024-04-15 23:35:00 -
Bayraktar'dan PKK destekçisine Türkçe ve Kürtçe cevap

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Frederike Geerdink'e, X hesabından tokat gibi bir cevap verdi.

Bayraktar, Hakkari Çukurca'daki ters laleli fotoğrafını alıntılayarak kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Geerdink'e yönelik X hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar, Türkçe ve Kürtçe yaptığı paylaşımında, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer. Ev der Türkiye; Le welatek e ku bi sedan sal in tirk û kurd bi biratî lê dijîn." ifadelerini kullandı.

Geerdink Türkiye'den sınır dışı edilmişti

Öte yandan Geerdink, 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmişti.
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Kaynak: AA

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Yorumlar

Nazim arat

Geerdink o coğrafyada lağım faresi ve hain pkk sevilmez. Bu yüzden mi sınır dışı oldun.
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