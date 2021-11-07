Bayraktar'dan İYİ Partili Lütfü Türkkan tepkisi: Şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da #YazıklarOlsun" ifadelerini kullandı.

Akşener'e HDP tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki gün önce Bingöl'de ziyaretlerde bulundu. Akşener'in ziyareti sırasında şehit ağabeyi olduğu öğrenilen Tahir Gümren, bir şahsın Siirt'te 'Burası Kürdistan'dır' sözlerine sessiz kalan ve HDP ile yakın ilişkilerde bulunan Akşener'e tepki göstererek şu sözleri kullandı:

"Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu"

Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfretti

Bunun üzerine İYİ Partili Lütfü Türkkan, polisler tarafından bölgeden uzaklaştırılan şehit ağabeyinin boynuna sarılarak "Senin bacını si..." gibi ağza alınmayacak küfürler etti.

Görevinden istifa etti

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından önce inkar eden ardından da 'Nutuk'u arkasına alıp parmak sallayarak özür dileyen Türkkan, bugün de grup başkanvekilliğinden istifa etti.

Selçuk Bayraktar'dan tepki

Türkkan'ın görevinden istifa etmesi ise vatandaşlar tarafından yetersiz bulunarak tepkileri devam ettirdi. Bir tepki de Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkkan'ın tavrını kınarken, isim vermeden, sessiz kalan Akşener ve muhalefete tepki göstererek 'Yazıklar Olsun' dedi.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir. Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da #YazıklarOlsun