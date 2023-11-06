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Gündem Bayraktar, Türkiye'de petrol ve doğalgazda flaş hamleler yapılıyorken paylaştı! Enerji Çalışanları Haftası
Gündem

Bayraktar, Türkiye'de petrol ve doğalgazda flaş hamleler yapılıyorken paylaştı! Enerji Çalışanları Haftası

Yeniakit Publisher
2023-11-06 18:21:00 -
Bayraktar, Türkiye'de petrol ve doğalgazda flaş hamleler yapılıyorken paylaştı! Enerji Çalışanları Haftası

Türkiye'nin enerji doğalgaz alanında adımları peş peşe atarken Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar dikkat çeken bir paylaşım yaptı: Bayraktar, Türkiye'deki Enerji Çalışanları Haftası’nı kutladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Çalışanları Haftası dolayısıyla bu ifadeleri yayımladı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Gece-gündüz, yaz-kış, uzak-yakın demeden milletimizin refahı için kenetlenmiş, Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin de yüzyılı yapmak için odaklanmış, enerjimiz daim olsun diye Karadeniz'in derinliklerinden Gabar'ın zirvesine, yerli kaynaklarımızı ülkemize kazandırmak için durmadan yorulmadan koşan, motivasyonu milletimize hizmet olan, çalışkan, samimi, özverili ve fedakar enerji çalışanlarımız, bitmeyen enerjimizle, gelecek nesillere müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakmak için yüz yılın enerjisini üretmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı olan siz değerli yol arkadaşlarım, Enerji Çalışanları Haftamız kutlu olsun."

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