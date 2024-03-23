Bayraktar TB3'ün 2. prototipi göklerde
Bayraktar TB3 2. prototip ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.
BAYKAR tarafından yürütülen Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi. BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
'Türk Havacılığının Altın Çağı' ifadelerine yer veren Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 2.Prototip İlk Uçuş Testi" dedi.
Türk Havacılığının Altın Çağı ???? #BayraktarTB3 PT-2 İlk Uçuş | PT-2 First Flight ✈️ ⚓️????
✅ 2.Prototip İlk Uçuş Testi | Prototype #2 First Flight Test#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/6BMBkTquBT — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 23, 2024
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