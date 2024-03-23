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Gündem Bayraktar TB3'ün 2. prototipi göklerde
Gündem

Bayraktar TB3'ün 2. prototipi göklerde

Yeniakit Publisher
2024-03-23 20:59:00 -
Bayraktar TB3'ün 2. prototipi göklerde

Bayraktar TB3 2. prototip ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

BAYKAR tarafından yürütülen Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi. BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'Türk Havacılığının Altın Çağı' ifadelerine yer veren Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 2.Prototip İlk Uçuş Testi" dedi.

 
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