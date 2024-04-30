  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı
Teknoloji

Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-04-30 22:06:00 -
Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı

Bayraktar TB3 33. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 33. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3'ün toplam uçuş saati 314'e ulaştı.

Selçuk Bayraktar o anları, "Türk Havacılığının Altın Çağı BayraktarTB3 33. Test Uçuşu" diyerek paylaştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23