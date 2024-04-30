Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı
Bayraktar TB3 33. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 33. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3'ün toplam uçuş saati 314'e ulaştı.
Selçuk Bayraktar o anları, "Türk Havacılığının Altın Çağı BayraktarTB3 33. Test Uçuşu" diyerek paylaştı.
Türk Havacılığının Altın Çağı ???? #BayraktarTB3 33. Test Uçuşu | 33rd Flight Test ✈️ ⚓️????
✅ Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | High-Altitude System Identification and Performance Test #MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/SZIQcfU7Ui — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 30, 2024
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