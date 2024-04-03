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Teknoloji Bayraktar TB3'ten bir başarı daha
Teknoloji

Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Yeniakit Publisher
2024-04-03 21:50:00 -
Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Bayraktar TB3 adım adım geliyor. 2. Prototip 4. Uçuş testi de başarıyla tamamlandı.

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 2. Prototip 4. Uçuş test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Gelişmeyi Selçuk Bayraktar resmi sosyal medyasından duyurdu.

İlk kez Teknofest'te sergilendi

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı.

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, daha önce dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu’nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir’de sergilendi. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yapılan törenlerde de TCG Anadolu’nun uçuş güvertesindeki yerlerini alan Bayraktar TB3 ve KIZILELMA’yı yüz binlerce vatandaş ziyaret etti.

TCG Anadolu'dan ilk uçuş 2024'te
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

 

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