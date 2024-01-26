BAYRAKTAR TB3 SİHA BAE'de görücüye çıktı! 'Hava-hava kabiliyeti entegre edilecek'

Elisabeth Gosselin-Malo tarafından X üzerinden paylaşılan görsellere göre Bayraktar TB3 SİHA’ya ASELSAN'da geliştirilen TOLUN, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK, ve ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM serisi mühimmatlar entegre edilecek.

ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR hava savunma füzesinin de entegre edileceği paylaşılan görsellerde öne çıktı.

Bunlara ek olarak BAYKAR tarafından geliştirilen seyir füzesi KEMANKEŞ’in de TB3’e entegre edileceği belirtildi. Son olarak ise geçtiğimiz günlerde BAYRAKTA TB2 SİHA tarafından ateşlenen ve BAE merkezli EDGE Group tarafından geliştirilen DESERT STING 16 hassas güdümlü mühimmat da entegre edilecek.

Öte yandan serinin diğer ürünü olan DS-25 mühimmatının da entegrasyonu gündemde.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SAHA EXPO 2022’de ROKETSAN ve BAYKAR Teknoloji arasında SUNGUR hava savunma füzesinin SİHA’lara entegrasyonu için sözleşme imzalanmıştı. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci sözleşme hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“SUNGUR bildiğiniz üzere şu an hava savunma füzesi olarak kullanılıyor. Özellikle helikopter ve dron gibi hareketli hedeflere karşı etkinliği kanıtlanmış bir mühimmat. Bunun hava-hava füzesi olarak İHA’larımızdan kullanılması da oyun değiştirici bir etki olacak. Yani ilk defa biz bu proje kapsamında İHA’larımız tarafından hava hedeflerine angaje olabilecek füzeleri kullanmış olacağız bu yeteneği de kazandığımızda çok ciddi bir stratejik avantaj elde edeceğimizi değerlendiriyorum.”

Kaynak: defencetürk