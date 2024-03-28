  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş uçakları, İHA'lar emir bekliyor! İngilizler duyurdu: İran Türkiye'nin teklifini kabul etti

Kabaktepe'den Akit TV'de her şeyi özetleyen sözler: Ne işimiz var bizim LGBT ile Ayasofya'nın müze olmasıyla

Bülent Yıldırım'dan açıklama geldi! İHH gemileri Gazze'ye doğru yola çıkıyor

İsmailağa'dan gündemi altüst edecek Cübbeli Ahmet Hoca açıklaması: Bize susun emri verildi

Bakan Fidan PKK'lı teröristlerin nasıl bir yılan olduğunu açıkladı

Köşeye sıkışan PKK çözülüyor! Kamptan kaçan 1 terörist teslim oldu

Bakan Işıkhan açıkladı! İşsizlik oranında müthiş düşüş

Ne kadar PKK sempatizanı varsa oyu Ekrem'e!

Ekrem'in nereye çalıştığı belli oldu!

DEM'li Hasan Cemal oyunu İmamoğlu'na vereceğini açıkladı! Oktay Vural'dan sert tepki geldi
Teknoloji Bayraktar TB3 bir engeli daha geride bıraktı
Teknoloji

Bayraktar TB3 bir engeli daha geride bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-03-28 01:00:00 -
Bayraktar TB3 bir engeli daha geride bıraktı

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 2. Prototip 2. Uçuş test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Baykar resmi sosyal medyasından duyurdu.

Selçuk Bayraktar X'teki paylaşımında, "Türk Havacılığının Altın Çağı! 2. Prototip 2. Uçuş | Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi" notunu düştü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23