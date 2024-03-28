Bayraktar TB3 bir engeli daha geride bıraktı
Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 2. Prototip 2. Uçuş test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Baykar resmi sosyal medyasından duyurdu.
Selçuk Bayraktar X'teki paylaşımında, "Türk Havacılığının Altın Çağı! 2. Prototip 2. Uçuş | Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi" notunu düştü.
Türk Havacılığının Altın Çağı ????#BayraktarTB3 PT-2 ✈️⚓️????
✅ 2. Prototip 2. Uçuş | Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi
✅ Prototype #2 Second Flight | Medium-Altitude System Identification and Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/5MrWLfczkH — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2024