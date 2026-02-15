Bayraktar TB3 Baltık Denizi'ni titretti! NATO tatbikatında TCG Anadolu’dan kalkıp hedefleri paramparça etti

2026 yılında NATO'nun en büyük ve kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'nın deniz safhasında, TCG Anadolu'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistten otonom havalanma kabiliyeti ve atış gücüyle bir kez daha kendini ispatladı.

Tatbikat kapsamında gemide konuşlu bulunan ve kısa pistten sorunsuz kalkış yapan Bayraktar TB3, belirlenen su üstü hedefine yönelik gerçekleştirdiği ikili salvo MAM-L atışında hedefleri tam isabetle imha etti. Tatbikata katılan ülkelerin askerleri milli SİHA'nın deniz hedeflerine yaptığı başarılı atışların ardından Bayraktar TB3'e tam not verdi. Müttefik ülke askerlerini etkileyen Bayraktar TB3 SİHA, hedefleri tam isabetle bulan atışların ardından TCG Anadolu'ya güvenle iniş yaparak faaliyetini başarıyla tamamladı.

YURT DIŞINDAKİ İLK OPERASYONEL GÖSTERİM

Kısa pistli gemilerden kalkış iniş yaparak operasyon icra edebilen dünyadaki ilk SİHA olma özelliği taşıyan Bayraktar TB3'ün bu faaliyeti, yurt dışındaki bir harekât alanında sergilediği ilk operasyonel gösterim olması nedeniyle stratejik önem taşıyor. TCG Anadolu gemisinde halihazırda 3 adet Bayraktar TB3 SİHA görev yaparken, bu platformların Baltık Denizi gibi coğrafyalarda sergilediği performans NATO müttefikleri tarafından da büyük ilgiyle takip ediliyor.

KOORDİNELİ HAREKÂT İCRA EDECEK

Tatbikatın ilerleyen aşamalarında Bayraktar TB3'lerin kabiliyetleri en üst seviyede sergilenmeye devam edecek. Planlamaya göre önümüzdeki günlerde 2 adet Bayraktar TB3 SİHA'nın, TCG ANADOLU'dan arka arkaya kalkış yaparak koordineli bir harekât icra etmesi de hedefleniyor. Bu safhada bir Bayraktar TB3 ile ikili salvo MAM-L atışı yapılırken, diğer Bayraktar TB3 platformunun ise tahrip gücü daha yüksek olan MAM-T mühimmatıyla atış gerçekleştirmesi hedefleniyor.

STRATEJİK GÖREVLER YOLDA

Seçkin Gözlemci Günü'nde NATO üst düzey komuta kademesine yönelik özel bir uçuş gösterimi sunacak olan Bayraktar TB3'ün tatbikat kapsamına göre uzun menzilli uçuş görevi icra etmesi de olası senaryolar arasında yer alıyor. Bayraktar TB3 SİHA'ların konuşlu olduğu TCG Anadolu ve beraberindeki Türk deniz görev grubunun Baltık Denizi'ndeki varlığı, savunma uzmanları tarafından müttefik savunma planları çerçevesinde caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.