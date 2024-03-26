  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Durun yapmayın siz kardeşsiniz! CHP’nin ‘çağdaş’ları İnce’nin aracına saldırdı

Akit yazdı Ekrem itiraf etti!

Takiyye yapmanın hazin sonu! Ezan şovu yapmak isteyen CHP’liler rezil oldu

Daha 3 gün önce ayetlere Peygamber Efendimiz’in sözü diyordu! Özgür Özel’den İzmir’de bol bol alkol vaadi

Erbakan Hoca’nın oğlu ve damadı iyi dinlesin

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş ve yeğenine hapis: Nitelikli dolandırıcı

Milyonlar bunu bekliyordu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı o tarihe işaret etti, emeklilere müjdeyi verdi

Özgür Özel, bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz! Muharrem İnce’den Türkiye’yi sarsan itiraf: Bunu öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplamış

CHP'deki para sayma görüntülerdeki o isim CHP'li vekil çıktı

Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nden seçimlere saatler kala flaş “AK Parti” açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular
Teknoloji Bayraktar TB3 adım adım geliyor! Bir engel daha aşıldı
Teknoloji

Bayraktar TB3 adım adım geliyor! Bir engel daha aşıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-26 22:28:00 -
Bayraktar TB3 adım adım geliyor! Bir engel daha aşıldı

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 25. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 25. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar TB3 ile ilgili sosyal medyasından paylaşımda bulundu.

İşte Bayraktar'ın sosyal medyadan o paylaşımı;

Akıncı 12'den vurdu

"Öte yandan Baykar bir diğer paylaşımında Gökte Bayraktar AKINCI Denizde Albatros-T İDA Aselflir-500 ile gerçekleşen hareketli deniz hedefi atışlarını başarıyla tamamlandı" paylaşımında bulundu.

İlk kez TEKNOFEST'te sergilendi

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı.

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, daha önce dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu’nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir’de sergilendi. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yapılan törenlerde de TCG Anadolu’nun uçuş güvertesindeki yerlerini alan Bayraktar TB3 ve KIZILELMA’yı yüz binlerce vatandaş ziyaret etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TCG Anadolu gemisinden uçacak

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23