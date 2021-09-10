Bayraktar TB2’ye ilgi yoğun

“BAYKAR, Bayraktar TB2 sayesinde gelirlerinin yüzde 70’inden fazlasını ihracattan elde ediyor” diyen Bayraktar, şöyle konuştu: “Şu ana kadar imzalanmış 10’dan fazla sözleşme var. Bunların bir kısmının ihracatı da gerçekleşti. Diğer taraftan Akıncı’ya çalışıyoruz. Akıncı’nın ilk teslimatını yaptık. Ona da yoğun bir ilgi var. Henüz talebe yanıt vermedik çünkü İHA’larımızı teslim etmeyi ve kalifiye etmeyi bekledik. Şu anda Bayraktar TB2 alan ve ihracat sözleşmesi imzaladığımız her yerden, artı başka ülkelerden de ilgi olduğunu görüyoruz. Akıncı daha gelişmiş bir sistem çünkü çok daha stratejik görevleri yapabiliyor. Biz de bir yandan Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı projemizi hızla geliştirmeye devam ediyoruz.”

Adımızdan söz ettiriyoruz

Ülkenin savunma sanayiinde adından söz ettirmeye devam edeceğine inandığını vurgulayan Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu: “Teknolojinin tarihine baktığımızda savunma sanayii hep lokomotif olmuş. Kullandığımız bütün büyük teknolojilerin kökünün savunma sanayiinde olduğunu görüyoruz. Bilgisayar, bütün dünyayı dönüştüren değiştiren internet savunma sanayii maksadıyla ortaya çıkmış. Kullandığımız cep telefonları, mobil cihazlar da öyle. Ülkemiz o ‘erken doğum’ dönemini yaşıyor. Ülkemiz, savunma sanayiinde başardığı dönüşümü sivil alanlara da yaymayı başarırsa, dünyada çok daha geniş bir yelpazede Türkiye’den büyük teknoloji girişimlerinin çıktığını göreceğiz.”

En iyisini yaparız

Bayraktar, ayrıca TEKNOFEST’in mucitleri ortaya çıkaran önemli bir etkinlik olduğunu aktardı. Selçuk Bayraktar, şu görüşleri dile getirdi: “Biz TEKNOFEST’te bir anlamda geleceğin trendlerine bugünden hazırlanan öğrencileri bir taraftan yarıştırıp, tüm toplumun önünde bunu bir festival olarak kutlayıp, bu milli teknoloji hamlesinin paradigma dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Nedir o paradigma dönüşümü? 20 sene önce İHA’lar için ‘Hiç uğraşmayın, dışarıdan alın. Dışarısı yürümüş gitmiş. Siz sadece onlarla aramızdaki bağı kurarsınız’ diyen anlayıştan bugün “Biz İHA yaptık mı, dünyanın en iyisini yaparız. Bir kere yaptık mı en gelişmişini yaparız, bu yaptığımız şey de dünyanın en iyisi olur’’ anlayışına evrildiğini görüyoruz. İşte tam da hedeflediğimiz bu. Diğer tüm sivil alanlarda da biz bırakın dışarıdan almayı ‘Kendimiz gayret gösterirsek yaparız. Yapınca da en iyisini yaparız’ anlayışını yerleştirmeyi hedefliyoruz.”