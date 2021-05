Bayraktar TB2 SİHA’nın teknik özellikleri güncellendi: Artık daha güçlü

Circle Foundation ve İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünün (RUSI) 28 Mayıs 2021 tarihinde ortak etkinliğinden sunum yapan Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 S/İHA sisteminin güncellenen teknik özelliklerini paylaştı.

Moderatörlüğünü RUSI Kıdemli Araştırmacısı Ziya Meral’in yaptığı "Türkiye’nin Dronları: Yeteneği, Hedefleri ve Çıkarımları Değerlendirme" başlıklı panelde, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Kıdemli Üyesi Dr. Ulrike Franke, RUSI Yardımcı Araştırmacı Dr. Ash Rossiter ve EDAM düşünce kuruluşu güvenlik ve savunma Araştırma Programı Direktörü Dr. Can Kasapoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Haluk Bayraktar tarafından yapılan sunumda Bayraktar TB2 SİHA sisteminin teknik özelliklerinde güncellenen veriler olduğu dikkat çekti. Paylaşılan özelliklerin Baykar Savunma’nın geliştirdiği ve birçok ülkenin güvenlik güçlerinde hizmet vermekte olan Bayraktar TB2 S/İHA ile SATCOM (Uydu Haberleşmesi) kabiliyetli versiyonu Bayraktar TB2S SİHA sistemlerine ait olduğu görülüyor.

Bayraktar TB2 SİHA için hava kalış süresi 27 saat olarak bildirilmişken sunumda 30 saat olarak yer aldı.

Paylaşılan sunumda Bayraktar TB2 S/İHA için menzil LOS (line of sight – görüş hattı) 300 km olarak verilirken BLOS (beyond line of sight – görüş ötesi) 1800 km olarak yer aldı.

Bayraktar TB2 SİHA için önceden paylaşılan MTOW (Max take-off weight -Maks. kalkış ağırlığı) 650 kg bilgisi yapılan sunumda 700 kg olarak yer alıyor. Bahse konu 700 kg’lık güncel sayının LOS ve BLOS sistemlerindeki platform MTOW farklılığına dayandığı tahmin edilmektedir.

Ayrıca sunumda müşterilere 200+ adet Bayraktar TB2 S/İHA hava aracı teslim edildiği görülüyor. Bayraktar TB2 S/İHA için mevcutta aktarılan 100 hp motor verisi ise sunumda 105 hp olarak yer aldı.

Baykar Savunma mühendisleri tarafından Bayraktar TB2 SİHA platformu üzerinden geliştirilen Bayraktar TB2S SİHA’ya SATCOM anten entegrasyonu yapılarak SİHA’lar görüş hattı (LOS) bağlantının getirdiği menzil kısıtından kurtularak teorik olarak bağlanılan uydunun kapsama alanı kadar geniş bir alanda yer kontrol istasyonu ile iletişim kurabiliyor ve daha geniş bir alanda, daha yüksek menzilde görev yapabiliyor.

Yakın bir zamanda SİHA’lar kullanılan elektro optik kamera konusundaki ambargolar ile gündeme gelmiş, kısa bir sürede ASELSAN CATS’in entegre ettiği sistemler test edilmiş ve akabinde sistemler envantere girmişti.

TB2S SİHA’nın henüz resmi lansmanı yapılmadığı için hangi SATCOM’un kullanıldığı bilinmiyor. Ancak yerli olarak CTech firmasının ürettiği SATCOM sistemi bulunuyor. Bu nedenle ambargo tehlikesi olmadığı değerlendirilebilir.

Polonya’nın Bayraktar TB2 SİHA'ları için imzalar atıldı

Türkiye’nin ilk milli ve özgün SİHA’sı BayraktarTB2, Polonya’ya ihraç edilecek. İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda’nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından 24 Mayıs 2021’de imzalandı.

Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Bayraktar TB2 tedarikinin toplam maliyeti yaklaşık 67 milyon dolar olarak ifade ediliyor. Bahse konu tedarikin ilk kafilesinin 2022 sonunda, tamamının ise 2024 sonunda Polonya Silahlı Kuvvetlerine teslimatının tamamlanacağı belirtiliyor.

NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk SİHA ihracatı

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA’lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan’dan sonra Polonya semalarında uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ihraç etmiş olacak.

24 adet Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilecek

Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye’den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile birlikte yer kontrol istasyonları (YKİ) ve yer veri terminalleri (YVT) yer alacak. Bunun yanı sıra Polonya’ya milli SİHA’larda kullanılan ve Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM-C ve MAM-L mini akıllı mühimmatları da ihraç edilecek.

330 bin saattir göklerde

Baykar tarafından milli ve özgün olarak tasarlanıp geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, 330 bin saat başarılı uçuşu da geride bıraktı. Milli SİHA’lar gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı ünvanını da taşımaya devam ediyor.

Bayraktar TB2 SİHA’lar ilk olarak 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. 2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 180 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.

Yerlilik oranı rekor düzeyde

2000’li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Dünyada rekor sayılacak düzeyde %93’lük bir yerli sanayi katılımıyla üretilen Bayraktar TB2 SİHA’ların tasarım ve yazılımları gibi tüm kritik aksamı da Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştiriliyor.

İhraç edilen ilk SİHA

Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA sistemi olan Bayraktar TB2’ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Milli SİHA’ların kullanıldığı ülkelerdeki operasyonel başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye gelişmiş bir hava aracının ihraç edilmesine de olanak sağladı. Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA’lar, havacılıkta 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçakları olan Antonov kargo uçaklarını üreten Ukrayna’ya, sonrasında ise Katar ve Azerbaycan’a ihraç edildi. Şimdi de Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Polonya’da görev yapmaya devam edecek.

2020’de 360 milyon dolarlık ihracat

Geçtiğimiz yıl Baykar’ın gelirlerinin büyük kısmı yurt dışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012’de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Milli SİHA’lara ilgi duyan birçok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi. Milli SİHA’lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ’da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapıyor. Milli SİHA Türk havacılık tarihinde sınıfında 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu da kırmıştı.

40 bilgisayarın görev yaptığı robot uçak

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak Bayraktar TB2’de yaklaşık 40 ayrı bilgisayar sistemi görev yapıyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor. Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabilen Bayraktar TB2, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunuyor. Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA’sı ve mühimmatlarını üreten 4 ülkeden biri olarak öne çıkıyor.