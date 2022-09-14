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Dünya Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı! S-300'ler imha edildi
Dünya

Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı! S-300'ler imha edildi

Ermenistan ordusunun provokasyonları sonrası Bayraktar TB2 SİHA'lar havalanarak S-300 hava sistemlerini yok etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 12:18:00 -
Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı! S-300'ler imha edildi

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait mevzileri ve S-300 hava savunma sistemlerini Bayraktar TB2 SİHA ve Harop kamikaze dronuyla imha ettiği anların görüntüleri yayımlandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait mevzileri hedef aldığı anların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Bayraktar TB2 SİHA ve Harop kamikaze dronu kullanılarak Ermenistan'a ait Rus yapımı iki S-300 hava savunma sistemi, Ermenistan topçu mevzisi, askeri karakol ve sığınak gibi askeri hedeflerin yok edildiği görüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Başsavcılığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül gece saatlerinden başlayarak Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu 2 Azerbaycanlı sivilin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

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