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Teknoloji Bayraktar TB2 SİHA! SATCOM detayı dikkat çekti! Çok konuşulacak: tencere kaynıyor, düşman için içler acısı
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA! SATCOM detayı dikkat çekti! Çok konuşulacak: tencere kaynıyor, düşman için içler acısı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 20:21:00 - 2023-12-12 20:47:36
Bayraktar TB2 SİHA! SATCOM detayı dikkat çekti! Çok konuşulacak: tencere kaynıyor, düşman için içler acısı

Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza atarken SATCOM detayı dikkat çekti.

Baykar tarafından geliştirilen milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bu önemli başarının kutlaması yapılırken BAYKAR tarafından paylaşılan fotoğraflarda, önemli bir detay dikkat çekti.

Şu ana kadar 32 ülkeye ihracatı gerçekleştirilen Bayraktar TB2, dünyanın en fazla ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) olarak tarihe geçti. Şu ana kadar 600 adetten fazla Bayraktar TB2 SİHA ve İHA üreten BAYKAR, Aralık ayı itibariyle hava aracının 750 bin uçuş saatini geçtiğini duyurdu.

Duyuru esnasında BAYKAR, test ve eğitim amacıyla Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde bulunan 40’tan fazla Bayraktar TB2’nin fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafların bir tanesinde ise bir detay dikkat çekti. Bu detay, SATCOM’lu yani ‘Uydu İletişimi’ faydalı yükü bulunan ‘Bayraktar TB2S‘ tipi insansız hava araçları…

İlk kez 2020 yılında varlığı kamuoyuna yansıyan Bayraktar TB2S İHA’ların burun kısmında, SATCOM Terminali için radomlu bir çıkıntı bulunuyor. Normalde C Band Datalink ile kontrol edilen Bayraktar TB2 İHA’lar için karaya, belirli aralıklarda roleler yerleştiriliyor. SATCOM entegreli Bayraktar TB2S SİHA’lar ise rolelere ihtiyaç duymadan, direkt olarak uydudan kontrol ediliyor. Böylelikle sınır ötesi harekatlarda hava araçları, daha rahat bir şekilde istenilen derinlikte kullanılabiliyor.

Fotoğrafta 16 adet SATCOM’lu Bayraktar TB2 bulunması da oldukça önemli bir detay. Bu, BAYKAR’ın Bayraktar TB2 SİHA’lar üzerinde kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik olarak oluşturduğu konfigürasyonların bir çıktısı. BAYKAR’ın gerçekleştirdiği hava aracı ihracatları sayesinde; elektronik-harp, haberleşme, mühimmat ve elektro-optik gibi birçok alanda faaliyet gösteren Türk savunma şirketleri de ciddi bir ihracat getirisi elde ediyor.
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2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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