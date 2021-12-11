Bayraktar TB2 orada görüntülendi! Heyecanla bekleyen halkı böyle selamladı

Somali merkezli basın organı The Daily Jubba'nın haberine göre, Türkiye'den Somali'ye ilk Bayraktar TB2 SİHA teslimatı gerçekleşti.

Somali basını, ilk Bayraktar TB2'nin sevkiyatının tamamlandığını doğruladı.

Özel bir SİHA taburu eğitilecek

Böylece Etiyopya'dan sonra Somali de tercihini Türk SİHA'larından yana kullandı.

En büyük yurtdışı askeri üssü kardeş ülke Somali'de olan Türkiye, Afrika'daki şahlanışını savunma anlaşmalarıyla taçlandırıyor. Dün, Etiyopya'nın başkentinin kapılarına dayanan Tigraylı isyancıları 240 km geri püskürtmesiyle gündeme gelen Bayraktar TB2'ler, bu kez de komşu ülke Somali'de görüntülendi.

Somaliler TB2'nin videosunu paylaşarak o anları kutladı

Bazı Somalili kullanıcılar, Bayraktar TB2 olduğu iddia edilen bir hava aracının pek de net olmayan bir görüntüsünü paylaşarak, Türkiye'ye teşekkür ve kutlama mesajları gönderdi.

Gorgor'dan bağımsız yeni bir tabur olacak

SİHA'ların hava desteği için taarruz maksadıyla özel bir tabur da eğitilecek. Bu tabur, Türkiye'nin halihazırda eğittiği Gorgor taburundan bağımsız, başka bir tabur olacak.

Kaynak: Superhaber