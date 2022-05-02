Bayraktar TB2 ilk kez Rus botlarını avladı

Rusya Federasyonu’nun Karadeniz’deki Sancak Gemisi Moskva Kruvazörü, 13 Şubat 2022’de battı. 14 Şubat’ta Rus Savunma Bakanlığı, geminin yangın ve mühimmat infilakı sebebiyle battığını doğruladı. Ancak daha sonra ortaya çıkan fotoğraflar, Ukrayna’na tarafının Moskva’yı 2 adet NEPTÜN Gemisavar Füzesi ile vurduğu yönündeki iddiaları doğrular nitelik taşıyordu.

Tam da bu dönemde Mavi Vatan 2022 Tatbikatı’nı gerçekleştiren Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ilk olarak 13 Şubat 2022 tarihinde AKSUNGUR SİHA’dan atılan MAM-L mühimmatı ile deniz yüzeyindeki sabit bir hedefi başarıyla vurdu. Deniz yüzeyindeki sabit hedefin vurulmasının ardından geçen birkaç günün ardından Türk Deniz Kuvvetleri, bu sefer emekliye ayrılan bir savaş gemisini MAM-L mühimmatıyla yine aynı tatbikatta vurdu.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ANKA, Bayraktar TB2 ve AKINCI tipi taarruz yeteneğine sahip insansız hava araçları, bugüne kadar Suriye, Libya, Irak, Karabağ ve Ukrayna başta olmak üzere pek çok farklı coğrafyada başarıyla kullanıldı.

Bu İHA’lar, Roketsan üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatlarıyla daha çok piyade ve zırhlı birliklere nüfuz etme becerisi gösterdiler. Özellikle Libya, Suriye ve Karabağ’daki askeri harekatlarda, düşman hava savunma birlikleri ile elektronik harp birlikleri de Türk SİHA’larından nasiplerini aldı.

Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ise çok daha farklı bir yol izliyor. Savaşın ilk günlerinde Ukrayna Hava Kuvvetleri ile Ukrayna Donanması envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA’lardan çok bahsedilmese de daha sonraları aktif olarak kullanıldılar. Özellikle mobil yer kontrol istasyonları, Bayraktar TB2 SİHA’ların kullanımı açısından Ukrayna Ordusu’na muazzam avantaj sağladı.

Raptor Sınıfı Botların Bayraktar TB2 ile vurulması

Ukrayna Ordusu, Bayraktar TB2 SİHA ile şu ana kadar birçok Rus tankını, zırhlı aracını, lojistik unsurunu, hava savunma sistemini vs. imha etti. Ancak bugün yani 2 Mayıs 2022 tarihinde ise muharebe tarihine altın harflerle yazılacak bir gelişme yaşandı.

Türk Donanması’nın Mavi Vatan Tatbikatı’nda denediği konsepti Ukrayna Ordusu, yalnızca 1-2 hafta sonra gerçeğe dönüştürdü. Ukrayna’ya ait Bayraktar TB2 SİHA, Karadeniz’de bulunan 2 adet Raptor Sınıfı Devriye Botu’nu vurmayı başardı. Üstelik botlardan bir tanesi de hareket halindeydi.

Böylelikle SİHA’ların, kara unsurlarına ilaveten deniz unsurları için de son derece tehlikeli olabileceği kanıtlanmış oldu. Özellikle hava savunma kabiliyetleri olmayan veya oldukça kısıtlı bulunan hücumbot, devriye gemisi, çıkarma gemisi hatta korvet gibi deniz platformları, SİHA platformları tarafından gafil avlanabilir.

Yaşanan gelişmeler benzer bir muharebe esnasında, hava savunma kabiliyetinden mahrum olan gemilere korvet, firkateyn, muhrip ve kruvazör gibi platformların eskortluk etmesini mecbur kılıyor.

Üstelik işin başka bir boyutu ise Bayraktar TB2 gibi bir platform, düşük radar kesit alanı sayesinde birçok hasım hava savunma sistemini atlatarak taarruz gerçekleştirebilme başarısı. Geçtiğimiz hafta Ukrayna’ya ait iki adet Bayraktar TB2’nin, Rusya’nın 70 ila 150 kilometre derinliğindeki lojistik tesisleri yine MAM-L mühimmatlarıyla imha ettiği doğrulanmıştı. Bazı TB2’ler dönüş esnasında düşürülmüş olsa da Rus Ordusu’nun hava savunma alanındaki eksikliği bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Üstelik Raptor Sınıfı Devriye Gemilerinin vurulduğu noktalar, Kırım’daki Rus S-400 bataryalarına da çok uzak değil…

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