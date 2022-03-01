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Dünya Bayraktar SİHA'ları için şarkı bestelediler
Dünya

Bayraktar SİHA'ları için şarkı bestelediler

Rusya'nın Ukrayna yönelik askeri harekatı 6. gününde devam ederken, Bayraktar SİHA'ları cephede yine fırtına gibi esiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, savunmada önemli rol oynayan Bayraktar TB-2 SİHA'ları için şarkı bile hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 22:44:00 -

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 6'ıncı gününde, saldırılar devam ederken, Ukrayna'nın savunmada kullandığı Bayraktar TB-2 SİHA'ları cephede önemli rol oynuyor.

Bayraktar SİHA'ları öven bir şarkı yapıldı

SİHA'ların savunmadaki başarısı tüm dünyanın gündemindeyken, Ukrayna'da Bayraktar SİHA'larını öven bir şarkı yapıldı.

"Askeri araçlar, üniformalar yepyeni..."

Şarkıda, "Ukraynalı çocuklar, Gürcüler, Suriyeliler, Çeçenler ve Kırım Tatarları için ceza Bayraktar. Askeri araçlar, üniformalar yepyeni, ama bizde donanımlarını yok eden var. BAYRAKTAR" sözleri kullanıldı.

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