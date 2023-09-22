Bayraktar SİHA'lara övgü yağdı! Ukraynalı şarkıcı Ruslana: Türk milleti için dua edeceğim

Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu, 21 Eylül 2023 tarihi perşembe günü Ukrayna Bağımsızlık Günü münasebetiyle bir resepsiyon düzenledi. Pullman İstanbul Oteli'nde verilen resepsiyona; Ukrayna 'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskıy ve eşi Lyudmila Nedilska ev sahipliği yaptı.

"ÖMRÜM BOYUNCA TÜRK MİLLETİ İÇİN DUA EDECEĞİM"

Resepsiyonda Ukrayna 'nın 2004 Eurovision birincisi Ruslana sahne aldı. Rus saldırıları altındaki Ukrayna 'nın mevcut durumuna dikkat çeken sanatçı Ruslana , Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

UKRAYNALI SANATÇI TÜRKÇE KONUŞTU

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına işaret eden Ruslana , "Vatanınız için nasıl mücadele edip kazandıysanız, tıpkı sizin gibi biz de bugün vatanımızda mücadele ediyor ve kazanmak istiyoruz" ifadelerini Türkçe aktardı. Ukrayna 'nın ilk Eurovision birincisi sanatçının konuşması katılımcılar tarafından büyük alkış topladı.

Ruslana, Türk hava savunma şirketi BAYKAR Teknoloji tarafından Ukrayna'ya verilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sayesinde düşmanlara karşı savunma gösterdiklerinin altını çizdi.

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"ÖMÜR BOYU TÜRK MİLLETİ İÇİN DUA EDECEĞİM"

Ukraynalı sanatçı, "O korkunç günü hatırlıyorum. Sabah 05.00'te füzeler evimizin üzerinden geçmeye başladı. Kaçacak bir yer yoktu, etraf ateş içindeydi. Tek bir karar aldık; sığınmayacağız, direneceğiz. Füzelere, tanklara, ateşlere karşı dik durduk. Biz bu insanları eski sistemlerimizle direniyorduk. Biz tanklara karşı dik durduk. Evlerimizi koruduk, hiçbir yere gitmeyeceğiz bu topraklar bizim dedik. Ben şimdi sizin karşınızda dik duruyorum çünkü biz göklerde Bayraktar gördük. Siz bize sadece Bayraktar vermediniz. Siz bize güç kattınız. Bu çok derin bir duygu. Ben ömür boyu Türk milleti için dua edeceğim" ifadelerini kullandı.

"BAYRAKTARLAR İÇİN GÖKTEN İNEN MELEK DİYORUZ"

Konser sonrasında konuşan Ruslana , "Haluk Bayraktar (BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü) ve Selçuk Bayraktar (BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı), bugün İstanbul'dayım ve sizin gerçekten büyük bir hayranınız olduğumu söylerim isterim. Tüm Ukrayna lıların gerçek bir gücü var. Biz ona gökten inen melek diyoruz. Bayraktar 'lardan bahsediyorum. Hayatımızı kurtardığınız için teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz" dedi. (qha.com)