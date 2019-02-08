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Bayraktar paylaştı! Türk askeri İHA'nın üzerinden atladı!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İHA'ların test aşamasında yaşanan ilginç bir olayın görüntülerini izletti.

08 Şubat 2019 Cuma 14:14

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli İHA ve SİHA'lar, güvenlik güçlerine büyük katkı sağlıyor.

Özellikle terör operasyonlarında etkinliğiyle, büyük başarılar elden edilen İHA'ların geliştirici ve üreticisi Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Seyir Defteri paylaşımıyla 2008 yılında, Şırnak'ta yaşadığı bir anısını paylaştı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:14
  1. Şırnak
  2. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
  3. iha

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