Bayraktar KIZILELMA'ya dünyadan yakın takip!

Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

Ayaklarını yerden kesen KIZILELMA'ya yakın takip

Kritik bir eşiği aşan Kızılelma, dünya tarafından yakından takip edildi. Yabancı basın insansız savaş uçağı Kızılelma için son derece iddialı ifadelerini kullandı. Kızılelma'nın teker kesme testinde oldukça dengeli göründüğü kaydedildi. Haberde, "Kızılelma havalanmak için sabırsızlandığı için, uzun süreli resmi ilk uçuşu çok uzakta olmayabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

KIZILELMA'yı zor tutuyoruz

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, "Zor tutuyoruz... Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah... Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground..." ifadelerini kullandı.

Türk havacılık tarihinin dönüm noktası

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaştığı tweette, "Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar KIZILELMA'nın teknik özellikleri

- 500 Nm Görev Yarı Çapı

- 35.000 Feet Operasyonel İrtifa

- 5 Saat Havada Kalış Süresi

- 6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

- 0.6 Mach Seyir Hızı

- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

- Otomatik İniş ve Kalkış

- Düşük Görünürlük

- Yüksek Manevra Kabiliyeti

- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Star Gazetesi