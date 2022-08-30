Bayraktar Kızılelma'da bomba gelişme! Yeni versiyonu yolda

Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST 2022’de sergilenen Bayraktar KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) için 2 adet AI-322F kullanan çift motorlu konfigürasyonun planlandığı bilgisi stantta yer alıyor.

Çift motorlu konfigürasyonda kullanılması planlanan AI-322F Turbofan Motoru; AI-322 turbofan motorunun art yakıcı bulunduran sürümüdür. AI-322F; azami olarak art yakıcısız 2500 kgf, art yakıcıları ile 4500 kgf itki üretebilir ve Mach 1.6’ya kadar çalışabilmektedir. Motor 624 milimetre fan çapına ve 560 kg kütleye sahiptir. AI-322F, L-15 eğitim ve hafif taarruz uçaklarında kullanılabilmektedir.

Çift motorlu konfigürasyonun daha yüksek itkisi itibariyle daha fazla iç silah istasyonu hacmi ve yakıt kapasitesi için daha büyük bir gövdeye sahip olması muhtemeldir. Daha yüksek hızlara ulaşabilecek ve daha geniş bir muharebe yarıçapına sahip olacak çift motorlu KIZILELMA, aynı zamanda bir motorun arızası durumunda diğer motorun çalışması halinde uçuşa devam edebilmesi itibariyle beka olarak da avantajlara sahip olacaktır.

Stantta aynı zamanda KIZILELMA’nın boyutları, taşıyacağı sensörler/mühimmatlar ve muharebe kabiliyetleri konusunda bilgiler de yer almakta. 10 m kanat açıklığı ve 14.7 m boya sahip olan KIZILELMA, boyut açısından savaş uçaklarına yakın bir yerde duruyor.

Bunun yanında KIZILELMA, F-35 gibi 5. nesil savaş uçaklarında yer alan buruna konuşlu Elektro-Optik hedefleme sistemine de sahip olacak. ASELSAN’ın MMU için benzer mimaride bütünleşik Elektro-Optik hedefleme sistemi geliştirdiği bilinmektedir.

Üzerinde kullanılması planlanan mühimmatlarla beraber sergilenen KIZILELMA’nın altında:

GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi,

BOZDOĞAN Görüş İçi Hava-Hava Füzesi,

Minyatür Bomba,

IDEF21’de ilk defa sergilenen IIR arayıcı başlıklı Minyatür Bomba,

KGK-82 Güdüm Kiti,

LAÇİN Güdüm Kiti,

SOM Seyir Füzesi yer aldı

KIZILELMA’nın sahip olacağı kabiliyetler

Bayraktar KIZILELMA, ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki süreçte ise ses hızının üstüne çıkabilecek. KIZILELMA 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da olabilecek.

Bayraktar KIZILELMA yakalama kabloları ve kanca yardımı ile kısa pistli gemilere inebilecek. Hava aracı tasarımını dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsur ise dikey kuyrukları ve önde bulunan kanard yatay kontrol yüzeyleridir. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Farklı motor opsiyonlarına sahip olacak KIZILELMA için Ukrayna menşeili AI-25TL ve AI-322F motorlarının tedarikini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştı.

10 Haziran 2022’de TEI tarafından duyurulan TF6000 aynı zamanda Bayraktar KIZILELMA MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) kullanılması planlanan motorlardan biri olan, 5500 lb ve artyakıcıyla 9260 lb seviyesinde itki verebilen AI-322 art yakıcılı turbofan motoru ile yakın itki değerlerine sahip. Bu bağlamda TF6000’ün de KIZILELMA için de yeterli bir itki seviyesine sahip olduğu değerlendirilebilir.

DefenceTürk