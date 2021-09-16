Bayraktar kader anlarını anlattı! Bakın ne teklif edildi?

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında bugünlere nasıl gelindiğini anlattı.

Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

2000'li yıllardan önce Türkiye'nin savunma sanayi yüzde 85 dışa bağımlı idi. İlk millileşme olayı Kıbrıs ambargosu ile Aselsan kuruluyor. Bugün ise dışa bağımlılık yüzde 30'ların altında.

Bakış açısının değişmesiyle 6 kiloluk mini İHA'dan 6 tonluk sadece dünyada 3 ülkenin üretebildiği dünyanın gıpta ile baktığı bir esere ulaşabiliyoruz.

"Siz onlarla aramızda bağ kurun"

Selçuk Bayraktar, Türkiye'de İHA'ları milli olarak üretelim anlayışının gelmesi ve kendisinin bu alanda aldığı eğitimin örtüşmesiyle Türkiye'nin bugün dünyanın imrendiği gelişimi gösterdiğini belirtirken, "Bu örtüşmeseydi Selçuk belki de bu alanda yurt dışında çalışıyor olacaktı. 2003 yılında beni yanına çağıran büroktat da bana bunu söylemişti. "Güzel kardeşim sen iyi okumuşsun. Akıllı çocuksun, iyi okullarda okuyorsun. Seni sevdik. Ama bu yabancılar öyle alıp başını gitmiş ki bizim onlara yetişmemiz mümkün değil. Siz onlarla aramızda bağ kurun. Biz onların söyldeği teknik şeyler de tam olarak anlamıyoruz. Siz bu bağı kurun, daha da kendinizi yormayın. Bunlar yürümüş gitmiş" demişti." şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Bu anlayışa sahipseniz bu köle, sömürgeci zihniyetidir"

Bayraktar "Bu anlayışa sahipseniz bu köle, sömürgeci zihniyetidir. Bir gün olsun özgür olmayı düşünmemişler. Biz ise "semalarımızda özgür ve bağımsız" diyoruz. "Öğrenilmiş çaresizlik" anlayışı ile en ufağından da olsa bir uçak yapmak mümkün değil." dedi.

Bayraktar teknolojik gelişmi bir sörf dalgasına benzettiğini, dalgayı yakalarsanız hep avantajlı durumda olursunuz, arkasına düşerseniz sürekli yokuş yukarı inip çıkarsınız. İHA olayını dünyada ilk çalışmaların başladığı dönemde biz de çalışlamalara başladık. 10 sene sonrasında ise nerde ise herkesin evinde bir drone'un olduğu dönem yaşanmaya başladı. Biz o dönem daha çok askeri alanda bu olayın yaygınlaşacağı düşüncesinde idik."