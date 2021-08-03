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Bayraktar AKINCI, "Yeşil Vatan'ı" takip ediyor
Gündem Bayraktar AKINCI, "Yeşil Vatan'ı" takip ediyor
Gündem

Bayraktar AKINCI, "Yeşil Vatan'ı" takip ediyor

Bayraktar AKINCI, yangın tehdidine karşı Yeşil Vatan'ı gökyüzünden takip ediyor. Baykar'dan yapılan paylaşımın devamında ise, "Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 19:32:00 -
Bayraktar AKINCI, "Yeşil Vatan'ı" takip ediyor

Bayraktar AKINCI, yangın tehdidine karşı Yeşil Vatan'ı gökyüzünden izliyor.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının da (İHA) 7/24 ormanları gözlemeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle" ifadelerine yer verildi.

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