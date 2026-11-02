Bayraklı’da toprak kayması: Üç binanın sakinleri evlerinden çıkarıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir inşaatın temel kazısı alanında toprak kayması meydana geldi. Kazı alanının üst tarafındaki ikişer katlı üç bina tedbir amacıyla boşaltılırken, barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için misafirhane işlemleri başlatıldı.
İzmir’in Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi’nde yaşanan toprak kayması nedeniyle üç binada oturan vatandaşlar evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. 1620/5 Sokak’ta temel kazısı yapılan alanda meydana gelen olayda can kaybı yaşanmadı.
İhbarın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, kazı alanının üst kesiminde bulunan ikişer katlı üç bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
GÜRÜLTÜYÜ DEPREM SANDI
Bina sakinlerinden Mehmet Nuri Hasanoğlu, gün içerisinde binanın temelinden ses geldiğini belirtti. Ardından duyduğu gürültü üzerine dışarı çıktığını anlatan Hasanoğlu, “Yatakta uzanırken çok büyük bir gürültü duydum. Deprem olduğunu düşündüm. Dışarıya çıktığımda insanların toplandığını gördüm.” dedi.
Hasanoğlu, dışarı çıktığında oturduğu binanın altının boşaldığını gördüğünü söyledi. Toprak kaymasının yağmurdan kaynaklanmış olabileceğini düşündüğünü de ifade etti.
EŞYALARI EVDE KALDI
Tahliye edilen vatandaşlardan Mukaddes Duman ise güvenlik riski nedeniyle evinden ayrıldığını anlattı. Çocuğunun sabah okula gideceğini, eşyalarının ise içeride kaldığını belirten Duman, yaşadığı mağduriyetin kısa sürede giderilmesini istedi.
Evleri boşaltılan vatandaşlardan talepte bulunanların misafirhaneye yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı.