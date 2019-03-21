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Bayraklı’da Serdar Sandal coşkusu

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, 2 günde 10 kilometreden fazla yol kat ederek onlarca esnafı ziyaret etti.

21 Mart 2019 Perşembe 11:14
Bayraklı’da Serdar Sandal coşkusu

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, 2 günde 10 kilometreden fazla yol kat ederek onlarca esnafı ziyaret etti. Sandal’a, hem vatandaşlar hem esnaf yoğun ilgi gösterirken, CHP’li aday, "Bayraklı’da toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışı hakim kılmak istiyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.


Millet İttifakı ortak adayı ve CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, 2 günde 5 mahalledeki esnafı tek tek ziyaret etti, taleplerini dinledi; ayrıca Bayraklı için hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahallesi’nden esnaf turuna başlayan Sandal, ilçenin en uzun caddelerinden biri olan Sakarya Caddesi ile Haşim İşcan Caddesi’ndeki esnafı gezdi. Sandal, daha sonra Refik Şevket İnce, Çay ve Çiçek mahallelerindeki esnafla görüştü. Fotoğraf isteklerinin hiçbirini geri çevirmeyen Sandal, genci ve yaşlısı Bayraklılı birçok vatandaşla fotoğraf çektirdi.


31 Mart’tan sonra göreve geldiklerinde Bayraklı’yı katılımcı bir anlayışla yöneteceklerini belirten Sandal, "Halkımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, esnafımızın, derneklerimizin fikir ve önerilerini alarak kenti birlikte yöneteceğiz. Partimiz bizleri onurlandırarak bu göreve getirdi. Biz de belediyeciliği topluma hizmet etme olarak algılıyoruz. Etnik kökeni, dini, siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan, toplumun tümüne eşit hizmet götürmek için geliyoruz" dedi.


Sandal ayrıca, Görkent Sitesi’ne yaptığı ziyarette, site sakinleri ile birlikte İzmir Marşı’na eşlik etti. Site sakinleri coşkularını Türk Bayrakları sallayarak gösterdi. Sandal ayrıca, ev toplantıları ve sokak toplantıları da gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:14
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