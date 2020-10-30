Bayraklı’da kaç bina yıkıldı? İzmir Bayraklı’da depremde can kaybı var mı?
İzmir’de 6.6 büyüklüğünde çok şiddetli deprem meydana geldi. Deprem sonrası Bayralı’da binaların yıkıldığı haberleri gelirken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal yıkılan binaların sayısını açıkladı. Bayraklı’da kaç bina yıkıldı?
Bayraklı Belediye Serdar Sandal, yaptığı açıklamada, ilçede 10’a yakın binanın yıkıldığı, çok sayıda binaların hasarlı olduğu bilgileri geliyor.” dedi. Bayraklı’da can kayıplarının olup olmadığı henüz resmi olarak açıklanmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldiğini söyledi.