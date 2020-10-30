Merkez üsü İzmir olan ve İstanbul, Bursa, Manisa, Aydın, Antalya, Çanakkale gibi birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin 6.8 şiddetinde olduğu belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanları depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bayraklı ilçesi Deprem toplanma alanları, depremde nereye gidilecek? İşte ayrıntılar...

Bayraklı deprem toplanma alanları