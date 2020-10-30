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Gündem Bayraklı deprem toplanma alanları
Gündem

Bayraklı deprem toplanma alanları

İzmir Bayraklı deprem toplanma alanları İzmir'de yaşanan deprem sonrası merak ediliyor. İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinden çıkan vatandaşlar deprem toplanma yerlerini araştırıyor. İşte Bayraklı deprem toplanma alanları...

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:13:00 -
Bayraklı deprem toplanma alanları

Merkez üsü İzmir olan ve İstanbul, Bursa, Manisa, Aydın, Antalya, Çanakkale gibi birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin 6.8 şiddetinde olduğu belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanları depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bayraklı ilçesi Deprem toplanma alanları, depremde nereye gidilecek? İşte ayrıntılar...

Bayraklı deprem toplanma alanları

Seferihisar deprem toplanma alanları! Seferihisar deprem toplanma yerleri
Seferihisar deprem toplanma alanları! Seferihisar deprem toplanma yerleri

Gündem

Seferihisar deprem toplanma alanları! Seferihisar deprem toplanma yerleri

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