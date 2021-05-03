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Dünya Bayrakları indirildi! ABD geri çekiliyor
Dünya

Bayrakları indirildi! ABD geri çekiliyor

ABD yıllardır asker bulundurduğu Afganistan'dan çekilmeye başladı. ABDF ordusu dün Hilmend kentindeki Camp Antonik isimli askeri üsten tamamen çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 09:51:00 -
Bayrakları indirildi! ABD geri çekiliyor

ABD ve NATO, 20 yıldır asker bulundurduğu Afganistan'dan yavaş yavaş çekilme serüvenine başladı.

Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşmayla yabancı güçlerin 1 Mayıs'a kadar ülkeden çekilmesi kararlaştırılmıştı. Ocak ayında göreve başlayan Joe Biden yönetimi ise, süreci 11 Eylül 2021 tarihine kadar uzattıklarını duyurdu.

Biden'ın, 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki Amerikan askeri birliklerinin tamamen geri çekileceğini duyurmasının ardından, ülkedeki son ABD askerleri de resmen çekilmeye başladı.

Aşamalı olarak geri çekiliyorlar

Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, geçtiğimiz günden itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk ediyor.

Üs Afganistan'a bırakıldı

ABD ordusu, dün de ülkedeki Hilmend ilinin Vaşir ilçesinde bulunan Camp Antonik isimli askeri üssü tamamen terk etti.

Askeri üs, Kabil hükümetine bağlı Meyvand Kolordusu'na devredildi.

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