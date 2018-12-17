0553 313 94 23

Bayrağını alan vatandaş sınıra koştu

Sınırda bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki vatandaşlar Türk bayrağı ile yürüyerek Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği askeri harekata destek verdi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:48
Bayrağını alan vatandaş sınıra koştu

İlçenin sınıra sıfır noktasında toplanan yaklaşık 50 kişilik grup,  sınır hattına doğru ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 100 metre yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Zahide Tepedelen, sınırın karşı tarafında terör örgütü mensuplarını görmek istemediklerini belirtti.

Halk askeri harekattan memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusunda askeri harekat  düzenleneceğini açıklamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Tepedelen,  "Harekat ile misafirimiz olan Suriyelilerin ülkelerine dönecek olmasının da  sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından dua eden grup daha sonra bölgeden ayrıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:48
  1. Şanlıurfa
  2. asker
  3. destek
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet Müdürü Verdi için mevlit okundu
    1. Emniyet Müdürü Verdi için mevlit okundu
    2. İsrail'e 1948'den bu yana 3 milyonu..
    3. Uzunkaya'dan emekli olan Gülcü onuruna..
    4. Viyadüğün ayağına çarpan TIR'ın..
    5. Yemen'de ateşkes yürürlüğe girdi
    6. GÜNCELLEME- Muğla merkezli FETÖ/PDY..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2018
    8. "Afganistan'da 17 yıllık savaşa son..
    9. Tunus'ta protestoların gölgesinde..
    10. Acun Ilıcalı'nın ünlü yaptığı..
    11. Airbnb'den İsrail basınına yalanlama
    12. Bakan Pakdemirli'den papağana şiddet..
    13. TSK'ya 'terörist' diyen ABD'li albay..
    14. Güneş'e en uzak cisim keşfedildi
    15. Mahalleye dadanan hırsızlar yakayı ele..
    16. ABD'den 'operasyon' açıklaması:..
    17. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    18. GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı kavga
    19. İngiltere'de muhalefetten Theresa May..
    20. Ekipler teyakkuza geçti, ihbar asılsız..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı