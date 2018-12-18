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Bayrağını alan oraya koştu

Türkiye Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki vatandaşlar Türk askerine destek olmak amacıyla ellerinde Türk bayrakları ile bir yürüyüş gerçekleştirdi.

18 Aralık 2018 Salı 06:28
Bayrağını alan oraya koştu

İlçenin sınıra sıfır noktasında toplanan yaklaşık 50 kişilik grup,  sınır hattına doğru ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 100 metre yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Zahide Tepedelen, sınırın karşı tarafında terör örgütü mensuplarını görmek istemediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusunda askeri harekat  düzenleneceğini açıklamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Tepedelen,  "Harekat ile misafirimiz olan Suriyelilerin ülkelerine dönecek olmasının da  sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından dua eden grup daha sonra bölgeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 06:28
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