  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

Sındırgı'daki deprem sonrası Bakan Kurum son durumu açıkladı

Boş havuzda çirkin görüntü! Türk bayrağına saygısız hareket

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Sabah silah satıyor akşam itidal diyor!

Galatasaray’ı endişelendiren gelişme! Icardi, İtalya’ya geri mi dönüyor?

Baltık semalarında sürpriz karşılaşma! Polonya uçakları harekete geçti!

“Türklere ölüm!” sloganları ve gözaltılar Sabıkalı isimler ülkeye giriş yapıyor Hükümet Türkiye’ye iade etmiyor Sırbistan hesaplaşmaktan vazgeçmiş değil

Bugün sazan avında bakın kim var? Bir tarafta M.Kemal’in çakması diğer tarafta İmamoğlu’nun kopyası
Gündem Bayrağı yere düşürmeyen temizlik işçisinden 1 maaş ikramiyeye duygulandıran cevap: Bayrak bana yeter!
Gündem

Bayrağı yere düşürmeyen temizlik işçisinden 1 maaş ikramiyeye duygulandıran cevap: Bayrak bana yeter!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bayrağı yere düşürmeyen temizlik işçisinden 1 maaş ikramiyeye duygulandıran cevap: Bayrak bana yeter!

Düzce'de, Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen sosyal deneyde Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılıkla gönüllere dokunan temizlik işçisi, bayrak ve bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi. Temizlik işçisi Türk kadınının ödüle verdiği cevap duygulandırdı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve eşi Onur Özlü, bayrak hassasiyetiyle duygulandıran Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, ​​​​​​​evli ve 3 çocuk annesi Rukiye Tuna'yı, 23 Nisan Parkı'nda görevi başında ziyaret etti.

Özlü, sürpriz ziyaret karşısında büyük mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Tuna'ya gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür ederek, "Bayrak bizim her şeyimiz. Bugün de Cumhuriyet Bayramı. Çok büyük bir hassasiyet göstermişsin, seni tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

TORUNUMUN ÇEYİZİNE KOYACAĞIM

Özlü tarafından hediye edilen bayrağı sosyal deney için hazırlanan videoda olduğu gibi yine eldivenlerini çıkararak alan Tuna, duygusal anlar yaşadı.

Tuna, bayrağı öpüp koklayarak, "Torunumun çeyizine koyacağım bunu. Allah razı olsun." dedi.

Rukiye Tuna, Özlü'nün kendisine bir maaş ikramiye verileceği yönündeki müjdesine ise "Bana bayrak yeter" sözüyle yanıt verdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23