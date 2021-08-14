Baykar'ın "MİUS" projesinde kritik gelişme! İki farklı motor kullanılacak

Muharip İnsansız Uçak Sistemi‘nin (MİUS) A modelinde AI-25TLT turbofan motoru kullanılacak iken Bayraktar MİUS’un B modelinde AI-322F turbofan motoru kullanılacak.

MİUS-A ve MİUS-B

Geçtiğimiz gün Baykar firması, Ukrayna’da düzenlenen ve Uluslararası Savunma Yatırımları Forumu’na katılım sağladı. Kiev’de düzenlenen Uluslararası Savunma Yatırımları Forumu’nda Baykar Savunma temsilcisi yüksek teknolojili Türk İHA’ları ve stratejik işbirliği olanaklarından bahsettiği bir konuşma gerçekleştirmişti.

Söz konusu fuarda, Türk savunma ve havacılık sektörünü de yakından ilgilendiren bazı bilgiler paylaşıldı. Ukrayna tarafından yapılan bir sunumda Bayraktar Akıncı T/İHA’da kullanılacak olan AI-450T turboprop motorunun kullanılacağına değinilirken yerli insansız savaş uçağı MİUS’ta 2 farklı motorun kullanılacağından bahsedildi.

Sunumda MİUS-A için AI-25TLT turbofan motoru, MİUS-B için ise AI-322F turbofan motorunun planlandığından bahsedildi.

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS)

Kavramsal tasarım çalışmalarına ait görselleri Baykar tarafından ilk kez 20 Temmuz 2021 tarihinde paylaşılan ve ülkemizdeki ilk insansız savaş uçağı ya da insansız muharip hava aracı olma özelliği taşıyan Bayraktar MİUS, TCG Anadolu ve TCG Trakya gibi LHD’lere iniş ve kalkış yapma kabiliyetine de sahip olacak.

A ve B olmak üzere iki modeli üretilecek olan MİUS, iki farklı model motor ile üretilecektir.

Sahip olduğu akıllı filo otonomisi kabiliyeti sayesinde tek başına rekabet edemeyeceği veya it dalaşına giremeyeceği 4.5/5 nesil veya daha üstü savaş uçaklarına karşı, F-16 ve Milli Muharip Uçak gibi savaş uçakları ile caydırıcılık sağlayacaktır.

Sahip olduğu düşük radar kesit alanı özelliği ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na (HvKK) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na (DzKK) önemi kabiliyetler kazandıracaktır. Bu noktada MİUS, Türkiye’nin ilk stealth hava araçları arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin S-400 alması ile başlayan ve ABD ile aramızda ciddi bir krize dönen olaylar zincirinin sonucunda F-35 alamayacak oluşumuz, ülkemizin deniz havacılığındaki gelişimlerine ciddi bir darbe vurmuştur. Yine bu noktada da insansız olmasına rağmen MİUS, deniz havacılığımız için de ciddi bir önem arz ediyor.