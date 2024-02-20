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Teknoloji Baykar’ın Azerbaycan’daki iş birliği: sona yaklaşılıyor! Türk savunma sanayimizi iki katına çıkaracak!
Teknoloji

Baykar’ın Azerbaycan’daki iş birliği: sona yaklaşılıyor! Türk savunma sanayimizi iki katına çıkaracak!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 20:15:00 - 2024-02-20 20:27:42
Baykar’ın Azerbaycan’daki iş birliği: sona yaklaşılıyor! Türk savunma sanayimizi iki katına çıkaracak!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19 Şubat’ta Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Enerjiden eğitime birçok konunun ele alındığı toplantıda İlham Aliyev, bu yılın ve önümüzdeki yılların yol haritasının gözden geçirildiğini ifade etti.

Savunma sanayi alanında büyük gelişmeler yaşandığını belirten Aliyev, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden iki gün sonra katıldığı ilk etkinliğin Bayraktar AKINCI İHA’nın tanıtımı olduğunu söyledi.Açıklamalarına devam eden Aliyev, “İHA’lar zaten Azerbaycan semalarında uçuyor ve bu bizim için ek fırsatlar yarattığı gibi aynı zamanda teknolojik gelişmemiz için de önemli bir koşul. Baykar Holding’in Azerbaycan’da eğitim, öğretim ve onarım merkezinin kurulmasına yönelik çalışmaları hızla ilerliyor. Bu harika merkezin bu yıl veya gelecek yıl açılacağını ümit ediyorum. Aynı zamanda birçok Türk firmasıyla ortak üretime yönelik müzakerelerde de son aşamadayız.” dedi

Baykar'ın Azerbaycan'daki merkezinde sona yaklaşılıyor

İkili ticaret cirosunun 7.5 milyar dolara ulaşması, savunma sanayii, askeri, enerji, eğitim ve diğer alanlarda gerçekleştirilen işbirliğinin sonucu olduğu da toplantıda vurgulandı. Aynı zamanda savunma sanayii alanındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve iki ülke Silahlı Kuvvetlerinin ortak eğitimi konularına da değinildi.

2023 yılı başlarında Baykar, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Devlet Vergi Servisi tarafından “Bayraktar Teknoloji Azerbaycan” adıyla resmi kayda alınmıştı. Gelişmenin ardından ise Bayraktar Teknoloji Azerbaycan, resmi sitesinde farklı alanlara ait açık pozisyonlarını belirterek işe alım başvurularını açarak yeni kurulacak merkezin sinyalleri verilmişti.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre yeni şirketin adresi Azerbaycan’ın başkenti olan Bakü’de olacak. Kuruluş sermayesi 1.7 milyon manat olup, yasal temsilcisi Baykar Saha Koordinatörü Emekli Kurmay Albay Hüseyin Topuz olacak. Selçuk Bayraktar konuya ilişkin olarak Azerbaycan’da vermiş olduğu bir demeçte,

“Azerbaycan’da da bu teknolojinin geliştirilmesi ve üretilmesiyle alakalı bir girişim başlatmak istiyoruz. Bunun yanında teknoloji girişimlerine mentörlük ve destek sağlayacak kurumlarda kurmayı hedefliyoruz.” ifadelerine yer vermişti. (defenceturk)
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