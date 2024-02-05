Baykar'ın Akıncı - Bayraktar TB2 SİHA, İHA başarısının sırrı: Haluk- Selçuk Bayraktar'ın annesi Türkiye’nin ilk kadın bilgisayar programcısı

Savunma sanayisinin öncü firmalarından Baykar’ın, “Baykar Özdemir Bayraktar Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye’nin ilk kadın bilgisayar programcıları arasında yer alan anneleri Canan Bayraktar’a özel plaket vererek Baykar’a yaptığı katkıları sebebiyle teşekkür etti.

"EMEĞİ VE HAKKI ÖDENEMEZ"

Selçuk Bayraktar, annesi Canan Bayraktar’ı, törende şöyle anlattı:

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“Bizlerin genetik olarak mühendislik tarafı babadan geçmiş gibi görünse de, annemiz Assembly dilinde programlar yazıyormuş. Baykar’ın teknik anlamda tekamülünde de çok büyük katkısı var...”

Selçuk Bayraktar ayrıca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesi Canan Bayraktar’ı onore ederek şunları söyledi:

“Annem Canan Bayraktar’ın bütün bu yapmış olduğumuz işlerdeki emeği ve hakkı ödenmez. Hep birlikte nice sağlıklı yıllara inşallah.”

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BAŞARININ SIRRINI BU SÖZLERLE ANLATTI

Törende yaptığı konuşmasında başarının tanımını yapan Bayraktar, "Her işini dosdoğru bir ahlakla yapan, ülkemizi Gök Vatan'da hür ve bağımsız kılan yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle birlikte KIZILELMA'ya yürümenin gururunu yaşıyorum." dedi.

Bayraktar'ın ödül törenindeki "Başarı nedir?" temalı konuşması şöyle:

"Başarı nedir arkadaşlar? Başarı, 'asla olmaz, biz yapamayız' denilen yerde cesaretle, dosdoğru bir ahlakla elinden gelen azami bir gayretle yıkılmaz sanılan duvarların üzerine yürümektir arkadaşlar.

Öğrenilmiş çaresizliğin yüzlerce yıllık duvarını yıkmaktır. Yıkmak için çaba sarf etmektir.

Asla doğrudan, doğruluktan, kim ne derse desin, düzen ne olursa olsun ahlaktan ayrılmadan gayret göstermektir.

Başarı, emektir arkadaşlar. Alın teridir, iyi niyettir, fedakârlıktır, dostluktur başarı.

Aile olabilmek için gerekli sevgiyi, şefkati, vefayı gösterebilmektir başarı.

Başarı sabırdır. Yılmadan usanmadan adım atmaktır.

Âfâkı saran çelik zırhlı duvar olsa dahi;

Ve başarı inançtır arkadaşlar. Yol arkadaşlığıdır. Başarı ardından hoş bir sadâ ve dua bırakabilmektir.

Adım adım KIZILELMA'ya devam arkadaşlar."