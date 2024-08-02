Baykar'dan vergi iddialarına cevap

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, "Yılmadan, usanmadan, yine yeni yeniden atılan bir iftira ve utanmadan söylenen bir yalan... Biz doğruları yazalım da utanması olan belki anlar! Türkiye'nin milli ve özgün SİHA sistemlerini geliştiren Baykar, 2023 yılında ödediği vergiler ve yaptığı bağışlarla ülkemize 12.2 milyar TL'lik doğrudan katkı sağladı. Toplam 34 ülkeye SİHA ihracatı gerçekleştirerek bu alanda dünyanın en büyük ihracatçı firması olan Baykar, ihracat kaynaklı elde ettiği gelirlerden 2023 yılında toplamda 6.4 milyar lira vergi ödedi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar ise 2021 ve 2022 yılında vergi rekortmenleri listesinin birinci ve ikinci sırasında yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2023 yılında toplam (2022 yılı için) 800 milyon lira gelir vergisi ödedi." açıklamasını yaptı.