  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haniye'yi koruyamayan İran Halid Meşal'i Tahran'a davet etti

Heniyye suikastının ardından Türkiye'den dikkat çeken hamle! Apar topar bunu yapma kararı aldık

Siyonist İnstagram, muhalefeti kabız yaptı! İnstagram savaş suçu işlerken bunların derdi para oldu!

Provokatörlerin AYM yalanı çöktü!

Konu İran olunca her şey flulaşıyor! Azerbaycan'ın hain suikastta rolü var mı? Tam bir alçaklık bu

Instagram erişime neden kapatıldı? Bakanlıktan hadlerini bildiren cevap

Şehit Haniye'nin cenazesinde duygulandıran anlar!

Haniye'yi koruyamayan İran yeni hava savunma sistemini sığınaktan çıkardı! Yine boşa gözdağı

İsrail'e Ayasofya'dan mesaj! Erbaş hutbeye kılıçla çıktı zalimlere meydan okudu

Heniyye en büyük hatasını onlara güvenerek yaptı! İşte kirli ilişkiler yumağı
Gündem Baykar'dan vergi iddialarına cevap
Gündem

Baykar'dan vergi iddialarına cevap

Yeniakit Publisher
2024-08-02 19:52:00 -
Baykar'dan vergi iddialarına cevap

Baykar'dan 2023 yılı vergi ödemeleriyle ilgili çıkan asılsız haberlere açıklama geldi.

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, "Yılmadan, usanmadan, yine yeni yeniden atılan bir iftira ve utanmadan söylenen bir yalan... Biz doğruları yazalım da utanması olan belki anlar! Türkiye'nin milli ve özgün SİHA sistemlerini geliştiren Baykar, 2023 yılında ödediği vergiler ve yaptığı bağışlarla ülkemize 12.2 milyar TL'lik doğrudan katkı sağladı. Toplam 34 ülkeye SİHA ihracatı gerçekleştirerek bu alanda dünyanın en büyük ihracatçı firması olan Baykar, ihracat kaynaklı elde ettiği gelirlerden 2023 yılında toplamda 6.4 milyar lira vergi ödedi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar ise 2021 ve 2022 yılında vergi rekortmenleri listesinin birinci ve ikinci sırasında yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2023 yılında toplam (2022 yılı için) 800 milyon lira gelir vergisi ödedi." açıklamasını yaptı.

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! BAYKAR'ın ayda kaç tane SİHA ürettiği ortaya çıktı
Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! BAYKAR'ın ayda kaç tane SİHA ürettiği ortaya çıktı

Teknoloji

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! BAYKAR'ın ayda kaç tane SİHA ürettiği ortaya çıktı

Tolga Özbek duyurdu: Baykar ilerleyen günlerde kartları yeniden dağıtacak bir adım atacak
Tolga Özbek duyurdu: Baykar ilerleyen günlerde kartları yeniden dağıtacak bir adım atacak

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tolga Özbek duyurdu: Baykar ilerleyen günlerde kartları yeniden dağıtacak bir adım atacak

Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Baykar, Aselsan ve Fergani ile anlaştık
Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Baykar, Aselsan ve Fergani ile anlaştık

Teknoloji

Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Baykar, Aselsan ve Fergani ile anlaştık

Bayraktar Mini İHA ortaya çıktı! Mini İHA nedir? Mini İHA özellikleri nelerdir?
Bayraktar Mini İHA ortaya çıktı! Mini İHA nedir? Mini İHA özellikleri nelerdir?

Teknoloji

Bayraktar Mini İHA ortaya çıktı! Mini İHA nedir? Mini İHA özellikleri nelerdir?

Baykar'dan flaş karar! Bayraktar Kızılelma değiştirildi
Baykar'dan flaş karar! Bayraktar Kızılelma değiştirildi

Teknoloji

Baykar'dan flaş karar! Bayraktar Kızılelma değiştirildi

Haluk Bayraktar, Baykar'ın yeni bombasını duyurdu! 300 milyon dolar yatırıp yapacağız
Haluk Bayraktar, Baykar'ın yeni bombasını duyurdu! 300 milyon dolar yatırıp yapacağız

Teknoloji

Haluk Bayraktar, Baykar'ın yeni bombasını duyurdu! 300 milyon dolar yatırıp yapacağız

"Rusya'nın başına bela oldu" diyen İspanyollar duyurdu: Baykar gizli bir uçak geliştiriyor
"Rusya'nın başına bela oldu" diyen İspanyollar duyurdu: Baykar gizli bir uçak geliştiriyor

Teknoloji

"Rusya'nın başına bela oldu" diyen İspanyollar duyurdu: Baykar gizli bir uçak geliştiriyor

Herkesi ifşa eden isim 'BAYKAR hakkında bunu yazmazsam olmaz' dedi! Ödedikleri vergi miktarını açıkladı
Herkesi ifşa eden isim 'BAYKAR hakkında bunu yazmazsam olmaz' dedi! Ödedikleri vergi miktarını açıkladı

Ekonomi

Herkesi ifşa eden isim 'BAYKAR hakkında bunu yazmazsam olmaz' dedi! Ödedikleri vergi miktarını açıkladı

Üst düzey yetkililer BAYKAR'a apar topar geldi! İran'ın eski lideri Reisi'yi bulan İHA'yı alacaklar
Üst düzey yetkililer BAYKAR'a apar topar geldi! İran'ın eski lideri Reisi'yi bulan İHA'yı alacaklar

Teknoloji

Üst düzey yetkililer BAYKAR'a apar topar geldi! İran'ın eski lideri Reisi'yi bulan İHA'yı alacaklar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23