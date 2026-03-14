Baykar’dan sürpriz gövde gösterisi: Dev Kamikaze İHA K2 sahnede!

Savunma teknolojilerinde "maliyet etkin" ve "yüksek etkili" çözüm stratejisinin en yeni üyesi olan K2 Kamikaze İHA, gökyüzündeki sınavını başarıyla tamamladı. Baykar’ın tamamen kendi imkanlarıyla geliştirdiği bu platform, feda edilebilir platform konseptine yepyeni bir soluk getirirken, gelişmiş yapay zeka ve otonomi algoritmalarıyla donatıldığını kanıtladı.

SAROS ÜZERİNDE "KURT SÜRÜSÜ" OPERASYONU

Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan 5 adet K2 Kamikaze İHA, Saros Körfezi üzerinde iki gün boyunca en zorlu senaryolarda ter döktü. Yapay zeka ve gelişmiş sensör altyapısı sayesinde birbirleriyle saniyeler içinde haberleşen İHA filosu; “sağ kademe”, “çizgi” ve “V” dizilimlerinin yanı sıra, Türk harp doktrininin efsanevi “Turan” ve “duvar” formasyonlarını gökyüzüne nakşetti. Platformlar, sürü sinerjisiyle hareket ederek otonom uçuş kabiliyetlerini kusursuz şekilde sergiledi.

İMHADAN SONRA EVE DÖNÜŞ: RE-USABLE VİZYONU

Literatürde “feda edilebilir” olarak bilinen kamikaze sınıfına Baykar, devrim niteliğinde bir yaklaşım getiriyor. Ar-Ge çalışmalarının bir sonraki safhasında, mühimmatını hedefe hassasiyetle bıraktıktan sonra kendi başına üsse geri dönebilen ve yeniden kullanılabilen bir sürümün hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu adım, operasyonel sürekliliği artırırken savunma maliyetlerini minimize edecek.

DÜŞMANI "EKONOMİK VE ASKERİ" DARBOĞAZA SOKACAK STRATEJİ

Projenin temel felsefesi, yüksek maliyetli füze ve mühimmatların yerine, çok daha düşük maliyetli ama yıkıcı etkisi yüksek platformları sahaya sürmek üzerine kurulu. Baykar, seri üretime uygun K2 filolarıyla düşmanın en kritik stratejik hedeflerini maliyet etkin şekilde etkisiz hale getirerek modern savaş meydanlarındaki güç dengesini değiştirmeyi hedefliyor.

GPS KARARTMASINA KARŞI "GÖRSEL ZEKA" KALKANI

K2’nin en can alıcı yeteneklerinden biri, seyrüsefer güvenliğinde yatıyor. Küresel konumlama sistemlerinin (GPS/GNSS) çalışmadığı ya da yoğun elektronik karıştırmanın olduğu "sağır" savaş bölgelerinde K2, gövde altındaki gece görüş sistemi ve gimbal kamerasıyla yeryüzünü bir harita gibi tarıyor. Yapay zeka destekli görsel kestirim özelliği sayesinde sinyal desteği almadan hedefine otonom olarak ilerleyebiliyor.

NOKTA ATIŞI İMHA: EO/IR GİMBAL VE UYDU BAĞLANTISI

Gelişmiş EO/IR gimbal kamera sistemi sayesinde sadece keşif yapmakla kalmayan K2, görsel kilitlenme yeteneğiyle hareketli hedefleri adeta bir avcı gibi takip ediyor. Koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneğiyle birleşen bu teknoloji, operasyonlarda hata payını sıfıra indiriyor. Ayrıca, uydu veri bağı sayesinde görüş hattı ötesinde bile tam kontrol imkanı sunarak operasyonel esnekliği zirveye taşıyor.

SINIFININ EN BÜYÜK KAMİKAZE PLATFORMU OLARAK TANIMLANIYOR

Baykar, K2’yi teknik kapasitesiyle sınıfının dünyadaki en büyük temsilcisi olarak tanımlıyor. Lojistik esneklik sağlayan kısa pist kabiliyetiyle öne çıkan dev platformun teknik karnesi ise şöyle: