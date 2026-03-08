“Bu işin kralı benim” diyen ABD bile hayretler içerisinde kaldı! Bayraktar Kızılelma, görüş ötesini tam isabetle vurdu
Türk savunma sanayiinin parlayan yıldızı Kızılelma, jet motorlu prototipiyle gerçekleştirdiği testte görüş ötesi bir hava hedefini tam isabetle vurarak havacılık tarihinde yeni bir çağ başlattı. ABD merkezli savunma yayın organları, bu başarıyı Türkiye’nin insanlı ve insansız hava araçlarını ortak muharebe mimarisinde buluşturabilen sayılı ülkelerden biri olması şeklinde yorumladı. Eş zamanlı olarak ASELSAN’ın seri üretime geçen aselBUOY sistemiyle denizaltı savunma harbinde de insansız dönemin kapıları sonuna kadar aralandı.