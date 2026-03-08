“Bu işin kralı benim” diyen ABD bile hayretler içerisinde kaldı! Bayraktar Kızılelma, görüş ötesini tam isabetle vurdu

Denizcilik sektörünün saygın yayın organlarından Naval News’in analizine göre ASELSAN, yaklaşık on yıldır büyük bir gizlilikle geliştirdiği aselBUOY sonobuoy sisteminin ilk gerçek atış testlerini insansız hava aracı üzerinden gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yayın organının elde ettiği bilgilere göre sistem için ilk üretim sözleşmesi Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile imzalandı ve seri üretim süreci başlatıldı. Sözleşme kapsamında denizaltı ve su üstü platformlarının akustik izlerini analiz edecek bir akustik veri merkezi de Türk Donanması iş birliğiyle kuruluyor.