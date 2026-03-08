  • İSTANBUL
"Bu işin kralı benim" diyen ABD bile hayretler içerisinde kaldı! Bayraktar Kızılelma, görüş ötesini tam isabetle vurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Bu işin kralı benim” diyen ABD bile hayretler içerisinde kaldı! Bayraktar Kızılelma, görüş ötesini tam isabetle vurdu

Türk savunma sanayiinin parlayan yıldızı Kızılelma, jet motorlu prototipiyle gerçekleştirdiği testte görüş ötesi bir hava hedefini tam isabetle vurarak havacılık tarihinde yeni bir çağ başlattı. ABD merkezli savunma yayın organları, bu başarıyı Türkiye’nin insanlı ve insansız hava araçlarını ortak muharebe mimarisinde buluşturabilen sayılı ülkelerden biri olması şeklinde yorumladı. Eş zamanlı olarak ASELSAN’ın seri üretime geçen aselBUOY sistemiyle denizaltı savunma harbinde de insansız dönemin kapıları sonuna kadar aralandı.

#1
Foto - "Bu işin kralı benim" diyen ABD bile hayretler içerisinde kaldı! Bayraktar Kızılelma, görüş ötesini tam isabetle vurdu

ABD merkezli C4ISR ile denizciliğin saygın yayın organlarından Naval News’in analizlerine göre Türkiye, jet motorlu insansız savaş uçağı Kızılelma’nın görüş ötesi hava hedefini başarıyla vurduğu test ve ASELSAN’ın seri üretime giren aselBUOY sonobuoy sistemini insansız platformlara entegre etme aşamasıyla birlikte hava-deniz harp teknolojilerinde eş zamanlı bir dönüşüm sürecine girdi. Analizlerde, insanlı-insansız ortak muharebe mimarisi ile sualtı akustik tespit kabiliyetlerinin aynı savunma ekosistemi içinde birleşmesinin Türkiye’yi çok katmanlı operasyonel kapasite geliştiren sınırlı sayıdaki ülkeler arasına taşıdığı vurgulandı.

#2
Foto - "Bu işin kralı benim" diyen ABD bile hayretler içerisinde kaldı! Bayraktar Kızılelma, görüş ötesini tam isabetle vurdu

ABD’de Pentagon'a yakınlığıyla bilinen C4ISR’in haberine göre Baykar tarafından geliştirilen jet motorlu insansız savaş uçağı (İSU) Kızılelma’nın beşinci prototipi, 29 Kasım’da Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte görüş ötesi bir hava hedefini Gökdoğan füzesiyle doğrudan vurdu. Testte ASELSAN üretimi sensör ve elektroniklerin kullanıldığı, füzenin ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildiği bildirildi. Aynı görevde Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan beş F-16 savaş uçağının Kızılelma ile kol uçuşu gerçekleştirdiği ve insanlı-insansız müşterek hava muharebesi konseptinin sahada denendiği aktarıldı.

#3
Foto - "Bu işin kralı benim" diyen ABD bile hayretler içerisinde kaldı! Bayraktar Kızılelma, görüş ötesini tam isabetle vurdu

C4ISR analizinde Kızılelma'nın görüş ötesi hedef angajmanı gerçekleştirmesi, gelişmiş hava muharebe mimarilerine geçişte kritik bir eşik olarak değerlendirildi. Analiz yazısında gelişme “Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir çağın başlangıcı” olarak yorumlandı. Uluslararası savunma yayın organlarının teknik değerlendirmelerine göre Kızılelma; düşük radar izi, yüksek manevra kabiliyeti, yapay zeka destekli görev bilgisayarı ve farklı mühimmat konfigürasyonlarıyla hava-hava ve hava-yer görevlerinde kullanılabilecek çok rollü bir platform olarak konumlanıyor.

#4
Foto - "Bu işin kralı benim" diyen ABD bile hayretler içerisinde kaldı! Bayraktar Kızılelma, görüş ötesini tam isabetle vurdu

Denizcilik sektörünün saygın yayın organlarından Naval News’in analizine göre ASELSAN, yaklaşık on yıldır büyük bir gizlilikle geliştirdiği aselBUOY sonobuoy sisteminin ilk gerçek atış testlerini insansız hava aracı üzerinden gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yayın organının elde ettiği bilgilere göre sistem için ilk üretim sözleşmesi Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile imzalandı ve seri üretim süreci başlatıldı. Sözleşme kapsamında denizaltı ve su üstü platformlarının akustik izlerini analiz edecek bir akustik veri merkezi de Türk Donanması iş birliğiyle kuruluyor.

#5
Foto - "Bu işin kralı benim" diyen ABD bile hayretler içerisinde kaldı! Bayraktar Kızılelma, görüş ötesini tam isabetle vurdu

Naval News analizine göre NATO A-boyutu standartlarında geliştirilen aselBUOY 100P; 915 milimetre uzunluk, 120 milimetre çap ve 10 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor. Sistem 5-2400 Hz frekans bandında çalışıyor ve 30 ile 150 metre derinliklerde konuşlandırılabiliyor. Toplanan akustik veriler 20 kilometreye kadar iletilebiliyor. Çalışma süresi 30 dakika ile 8 saat arasında programlanabilen sistem, görev sonunda kendini imha ederek iz bırakmıyor. Çoklu platformdan atılabilecek şekilde tasarlanan sonobuoyun SİHA ve İHA’lara entegrasyonu, deniz karakol uçaklarına kıyasla daha düşük maliyetli denizaltı savunma imkanı sağlıyor.

