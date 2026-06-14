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Gündem Sahil acilen kapatıldı! Silahlı İHA plaja vurdu
Gündem

Sahil acilen kapatıldı! Silahlı İHA plaja vurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Sahil acilen kapatıldı! Silahlı İHA plaja vurdu

Bartın-Kastamonu sınırında yer alan Kapısuyu Plajı'nda silahlı insansız hava aracı bulundu. Plaj boşaltılırken, jandarma ekipleri çevrede yoğun güvenlik tedbirleri aldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Plajı'na mühimmat yüklenebilen insansız hava aracı vurdu. Plaj boşaltılırken, jandarma ekipleri çevrede yoğun güvenlik tedbirleri aldı.

İnsansız hava aracında mühimmat bulunduğu öğrenilirken, uzman ekipler tarafından mühimmatın kontrollü olarak imha edileceği öğrenildi.

İnsansız hava aracının, Ukrayna-Rusya savaşında denize düşen silahlı insansız hava araçlarından olduğu tahmin ediliyor.

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