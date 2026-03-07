Tüm dünya Türkiye’yi konuşacak! Göklerin yeni canavarı Bayraktar KIZILELMA için geri sayım başladı
Türkiye'nin gökyüzündeki gururları Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA, yeni yetenekler kazanmayı ve güçlenmeyi sürdürüyor. Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın bu yıl içerisinde envantere girerek göreve başlaması planlanıyor. İşte detaylar...