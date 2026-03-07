  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanya'da günün konusu oldu: Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama Buchi Laba'dan zevzeklik! Osimhen'in arkadaşından TFF'ye tepki: Kulüplerinizi koruyun! Lincoln kaçtı, sıra onda! Dün gece şoku yaşayan ABD'den yeni 'uçak gemisi' kararı Trump resmen kafa buldu! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini çılgına döndürecek Ramazan’da ziyaretçi akını! Veysel Karani Türbesi’nde manevi yoğunluk Şubat’ta havayoluyla seyahat edenlerin sayısı 45 ilin nüfusunu aştı: Bir ayda 15 milyon 92 bin 119 yolcuya hizmet verildi Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı’da Bir Dizi Ziyarette Bulundu Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır: 6 hafta içinde... İran’dan kritik “Türkiye” açıklaması: Bunu yapmak için hiçbir sebep yok
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Tüm dünya Türkiye’yi konuşacak! Göklerin yeni canavarı Bayraktar KIZILELMA için geri sayım başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tüm dünya Türkiye’yi konuşacak! Göklerin yeni canavarı Bayraktar KIZILELMA için geri sayım başladı

Türkiye'nin gökyüzündeki gururları Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA, yeni yetenekler kazanmayı ve güçlenmeyi sürdürüyor. Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın bu yıl içerisinde envantere girerek göreve başlaması planlanıyor. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Tüm dünya Türkiye’yi konuşacak! Göklerin yeni canavarı Bayraktar KIZILELMA için geri sayım başladı

Derlenen bilgilere göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir yandan teslim edildiği kullanıcılara başarıyla katkı sağlarken, bir yandan yeni milli ekipman ve mühimmatlarla donatılıyor.

#2
Foto - Tüm dünya Türkiye’yi konuşacak! Göklerin yeni canavarı Bayraktar KIZILELMA için geri sayım başladı

Farklı tipteki mühimmatları yer ve hava hedeflerine karşı etkin şekilde kullanabilen milli TİHA'nın atış testleri başarıyla sürüyor. Bugüne kadar milli TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

#3
Foto - Tüm dünya Türkiye’yi konuşacak! Göklerin yeni canavarı Bayraktar KIZILELMA için geri sayım başladı

Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile başarılı hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, ROKETSAN'ın geliştirdiği EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile yaptığı hava-hava atış testinde de gökyüzündeki hedef İHA'yı tam isabetle vurdu. Mühimmat entegrasyonlarının yanı sıra milli TİHA'nın MURAD AESA Radar ile performans test uçuşu da başarıyla gerçekleştirildi. ASELSAN'ın geliştirdiği MURAD AESA Burun Radarı, aynı anda otomatik çoklu hedef takibi, elektronik destek ve taarruz kabiliyetleri ile yapay zeka tabanlı hedef kimliklendirme özellikleri öne çıkıyor. Bu özellikleriyle yerli radar, Bayraktar AKINCI'nın caydırıcılığını artırıyor.

#4
Foto - Tüm dünya Türkiye’yi konuşacak! Göklerin yeni canavarı Bayraktar KIZILELMA için geri sayım başladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın da testleri başarıyla devam ediyor. KIZILELMA bugüne kadar eğitim uçuşlarından elektronik harp kendini koruma sistemi fonksiyonel uçuşuna kadar çeşitli testleri başarıyla geçti.

#5
Foto - Tüm dünya Türkiye’yi konuşacak! Göklerin yeni canavarı Bayraktar KIZILELMA için geri sayım başladı

5 Ocak'ta EOTS Performans ve Dayanım Test Uçuşu yapılan milli insansız savaş uçağına, görev sırasında kuvvet çarpanı oluşturacak elektronik harp yeteneği kazandırıldı. ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti göreve hazır hale getirilerek Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edildi ve ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirildi. FEWS-U, 360 derece kapsama, yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti, hızlı tehdit tespit ve teşhisi gibi özellikler sunuyor.

#6
Foto - Tüm dünya Türkiye’yi konuşacak! Göklerin yeni canavarı Bayraktar KIZILELMA için geri sayım başladı

İnsansız platformların ister ve kısıtlarına göre uyarlanan FEWS-U, hava aracını hedef alan radar tehditlerini tespit ve teşhis eden, bu tehditlere karşı tedbirler uygulayan entegre bir sistem olarak görev yapıyor.

#7
Foto - Tüm dünya Türkiye’yi konuşacak! Göklerin yeni canavarı Bayraktar KIZILELMA için geri sayım başladı

Bayraktar KIZILELMA geçen yıl, test programı kapsamında TOLUN ve TEBER-82 mühimmatları ile yaptığı ilk atış testini tam isabetle başarıyla gerçekleştirmişti. Milli insansız savaş uçağı ayrıca Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olmuştu. Tüm süreçleri başarıyla devam eden Bayraktar KIZILELMA'nın bu yıl içerisinde envantere girerek göreve başlaması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde Türk Lirası olanlara İslam Memiş'ten güzel haber!
Ekonomi

Elinde Türk Lirası olanlara İslam Memiş'ten güzel haber!

Küresel gerilimlerin artmasıyla piyasalardaki dengeler değişirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları bekleyen yeni r..
İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu
Dünya

İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu

36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşen Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, "Müttefik ve..
Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı
Dünya

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

İran, haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisini füzelerle hedef aldığını dünyaya duyurdu. ..
Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi
Dünya

Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi

ABD ve İsrail ile savaşan İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü.
Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!
Gündem

Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!

Lübnan’ın güneyinde karadan sızma girişiminde bulunan İsrail güçleri, Hizbullah direnişiyle sarsıldı. Lübnan’ın Baalbek bölgesine sızmaya ça..
Rusya'dan Avrupa'ya kötü haber
Dünya

Rusya'dan Avrupa'ya kötü haber

Rusya'dan yapılan açıklamada "Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23