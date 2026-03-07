Tüm dünya Türkiye’yi konuşacak! Göklerin yeni canavarı Bayraktar KIZILELMA için geri sayım başladı

Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile başarılı hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, ROKETSAN'ın geliştirdiği EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile yaptığı hava-hava atış testinde de gökyüzündeki hedef İHA'yı tam isabetle vurdu. Mühimmat entegrasyonlarının yanı sıra milli TİHA'nın MURAD AESA Radar ile performans test uçuşu da başarıyla gerçekleştirildi. ASELSAN'ın geliştirdiği MURAD AESA Burun Radarı, aynı anda otomatik çoklu hedef takibi, elektronik destek ve taarruz kabiliyetleri ile yapay zeka tabanlı hedef kimliklendirme özellikleri öne çıkıyor. Bu özellikleriyle yerli radar, Bayraktar AKINCI'nın caydırıcılığını artırıyor.