Eşiyle birlikte işleri büyüttüler! Emekli imamın arıcılık serüveni

Onun için 100'ün altına düştük ama inşallah bu sene yine 100'ün üzerinde daha fazlasıyla çıkacağız. Arıcılık işi sevgi işidir. Seversen yaparsın, sevmezsen arıcılık yapamazsın. Biz de her sabah kalkıyoruz, sevgiyle arılarımızın içine geliyoruz. Arılarımızı kontrol ediyoruz, isteyene çıta veriyoruz, isteyene anasını kontrol ediyoruz. Yani bir bebek gibi ne istiyorsa hepsini tek tek yapıyoruz. Eşimle beraber yapıyoruz. Eşim de sağ olsun. Sizin huzurunuzda tekrar ona teşekkür ediyorum. O olmasaydı belki bu iş devam etmeyecekti. Onun için gönül rahatlığıyla sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. Hem maddi olarak katkısı oluyor hem de doğayla iç içeyiz. Hayvanları seviyoruz, arıyı seviyoruz, doğayı seviyoruz.