Cengiz Kurtoğlu kaza geçirdi! Sevenleriyle buluşmaya gidiyordu!
Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Konya'daki konserine giderken trafik kazası geçirdi. Usta sanatçının son durumu hakkında açıklama yapıldı.
Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Konya'daki konserine giderken trafik kazası geçirdi. Usta sanatçının son durumu hakkında açıklama yapıldı.
Arabesk ve fantezi müziğin sevilen sesi, usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu'ndan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Sevenleriyle buluşmak üzere Konya'ya doğru yola çıkan Kurtoğlu, yolculuk esnasında talihsiz bir trafik kazası geçirdi.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI Talihsiz kaza sonrası hastaneye götürülen sanatçının yapılan kontrollerinde ayağında çatlak olduğu belirlendi.
Sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenilen Kurtoğlu’nun, doktorlarının tavsiyesi üzerine dinlenmesi gerektiği öğrenildi.
KONYA KONSERİ ERTELENDİ Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre; Cengiz Kurtoğlu'nun Konya konserinin ileri bir tarihe ertelendiği ve sanatçının hayranlarına en kısa sürede yeni konser tarihinin duyurulacağı açıklandı./ kaynak: haber7
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