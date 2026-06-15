Bir alkol rezaleti daha! İhtiyacını giderirken ırmağa düştü

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Gürsel Tekin’den CHP’nin korsan başkanına tepki! ‘Kurultayda 70 delegeye 70 daire verdim’

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Ya ne oldu da bu butlan diye bir şey başımıza geldi partimizin?" Şimdi bu arkadaş kurultay delegesi, ..