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Yerel Bir alkol rezaleti daha! İhtiyacını giderirken ırmağa düştü
Yerel

Bir alkol rezaleti daha! İhtiyacını giderirken ırmağa düştü

Yeniakit Publisher
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Bir alkol rezaleti daha! İhtiyacını giderirken ırmağa düştü

Bartın'da alkolün iradeyi yok eden ve insanı aciz bırakan karanlık yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. Tuvalet ihtiyacını bile gideremeyecek kadar sarhoş olup dengesini kaybederek ırmağa düşen şahıs, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılarak düştüğü bataklıktan çıkarıldı.

Olay, gece saatlerinde Kemerköprü Mahallesi’ndeki Belediye Sosyal Tesisleri yakınlarında meydana geldi.

Arkadaşıyla birlikte içki içen İ.K., tuvalet ihtiyacını gidermek için, Bartın Irmağı’nın kenarına gitti.

 

 

Burada dengesini kaybeden İ.K., yaklaşık 4 metreden ırmağa düştü.

Durumu gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan İ.K., tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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