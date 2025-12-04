Tıpta nadir görülen vaka! Hastaya yeni mide bağırsaklarından yapıldı

Gaziantep’te yutma güçlüğü, hazımsızlık ve şiddetli mide yanması nedeniyle doktora giden 55 yaşındaki bir hastanın yaşadığı operasyon tıp tarihine geçen vakalardan biri oldu.

Sindirim sistemi yeniden inşa edildi

Gaziantep’te 55 yaşındaki bir erkek hasta, yaklaşık iki aydır devam eden yutma güçlüğü, hazımsızlık ve mide yanması şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın yemek borusunun alt kısmını ve midesini büyük ölçüde tıkayan dev bir kitle tespit edildi. Gerçekleştirilen başarılı ameliyatla hastanın yemek borusunun alt bölümü ve midesi tamamen alınırken, ince bağırsaktan yeni bir mide oluşturularak sindirim sistemi yeniden yapılandırıldı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’ne başvuran hastaya yapılan endoskopik incelemede, kitle yapının yemek borusu çıkışını ve mide girişini ileri derecede daralttığı, ayrıca diyafram kasına doğru uzanım gösterdiği belirlendi. Bunun üzerine genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner tarafından hastanın ileri görüntülemeleri ve ameliyat öncesi hazırlıkları hızla tamamlanarak cerrahi tedaviye karar verildi.

“Midesi tamamen çıkarıldı”

Zorlu operasyon, Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner başkanlığında, Dr. Mesut Gül’ün de yer aldığı genel cerrahi ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyat kapsamında hastanın yemek borusunun alt kısmı ve midesinin tamamı çıkarıldı (parsiyel özefajektomi + total gastrektomi). Kitlenin yayıldığı diyafram kası bölgesi rezeke edilirken, aynı seansta dalak da alındı (splenektomi). Ardından hastanın ince bağırsağından yeni bir mide oluşturularak yemek borusu ile sindirim sistemi devamlılığı yeniden sağlandı.

Ameliyat sonrası durumu stabil seyreden hasta, kısa sürede ağızdan beslenmeye başlarken, tedavi ve takiplerinin sorunsuz şekilde devam ettiği öğrenildi.

"Belirtiler ihmal edilmemeli"

Mide kanserinde erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, "Mide yanması, hazımsızlık, ekşime, geçmeyen mide ağrıları ve özellikle yutma güçlüğü gibi belirtiler kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Bu şikâyetlerin erken dönemde değerlendirilmesi, tedavi başarısında kritik rol oynar" dedi.